Krankheit: Sucht

Wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, in der Wohlbefinden, die Suche nach Glück und Befriedigung sich überschneiden mit der Maxime „schneller, höher, weiter“. Auch geprägt durch Krisen wird das Hochgefühl als Ausgleich nahezu verbissen gesucht. Eine Konstellation, die umso mehr verführt, den schmalen Grat zwischen Genuss und Sucht zu überschreiten und das Hochgefühl, aber auch die Entspannung und Entschleunigung aus einem Leben, das uns (über-)fordert, mit diversen Hilfsmitteln zu suchen und finden. Zumindest für den Augenblick. Seien es Suchtmittel oder Verhaltensweisen, die – im Übermaß – zu Missbrauch und schließlich Abhängigkeit führen. Denn süchtig werden kann man von vielem: Alkohol und Nikotin, Drogen und Medikamenten, nach Glücksspiel, Internet und Social Media, nach Sex, Konsum und sogar nach Arbeit und Sport.

Wie kommt es aber überhaupt so weit? Dass etwas, von dem der Verstand weiß, wie schädlich, gesundheitsgefährdend und sogar potenziell tödlich es ist, eine so große Macht auf uns ausübt, dass wir nicht davon lassen können?

Was bedeutet Sucht?

Soviel vorweg: Es handelt sich um eine Krankheit, und zwar um eine „häufige, oftmals unterdiagnostizierte, gesellschaftlich relevante, chronisch rezidivierende, aber behandelbare Erkrankung“, wie Alexander Schorb, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin und Leitender Oberarzt im Bereich Suchtmedizin an der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg, zusammenfasst. Im Kontext Sucht sind zu unterscheiden: Zum einen eine mehr oder minder ausgeprägte Grundstörung mit zumindest zeitweise eingeschränkter Persönlichkeitsstruktur als wesentliche seelische Voraussetzung für die Entstehung einer Sucht. Und zum anderen das sogenannte Suchtsystem als in sich selbständiges Geschehen, das, mit zunehmender Dauer einer Abhängigkeit immer weniger von der Grundstörung abhängt und immer mehr körpergesteuert ist. Oder, ganz einfach wie Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien, in seinem aktuellen Buch „SUCHT“ den verstorbenen Prof. Stephan Rudas zitiert: „Wann spricht man von Sucht? Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt.“