Knalleffekte

Waren wir gerade noch in Bikini und Strandkleidchen unterwegs, scheint der Herbst von heute auf morgen Einzug gehalten zu haben. Kleiner Trost für alle Sonnenliebhaber und Beach-Babes: Die Mode-trends für diesen Herbst machen richtig Laune!

Grundsätzlich könnte man meinen, die 90er-Jahre schlagen zurück. Ob Grunge-Style oder Hosenanzüge, Jeans mit „Schlag“ oder der Trend zu knalligen Farben – so manche von uns haben diesen Herbst sicherlich ein Déjà-vu.

Aber der Reihe nach. Einer der wichtigsten Trends diesen Herbst nennt sich „Tailoring“ oder „9 to 5“ und zollt dem klassischen Büro-Look Respekt. Vorbei sind die Zeiten des Schlabberlooks, der ja auch außerhalb des Home-Office Wellen schlug! Frau will zurück ins Büro und entsprechend gestylt auftreten: Hosenanzug, Drei-Teiler, Bundfaltenhose und Blazer, Bleistiftrock, coole Bluse bis hin zur Krawatte und der guten alten Aktentasche bestimmen ab Herbst wieder unseren Alltag – selbstverständlich neu interpretiert, mit teils experimentellen Schnitten.





Kontraste

Größer könnte der Gegensatz wohl kaum sein: Denn nicht nur der Büro-Chic ist diesen Herbst angesagt, gleichzeitig feiert der Grunge sein Revival. Mit zerrissenen Styles, grobem Strick, der abenteuerlichen Kombination unterschiedlichster Materialien und dem gefeierten, verruchten Image einer Kultur aus den 90ern. Damit bekommt Layering eine völlig neue Bedeutung. Großer Vorteil des Grunge Looks: Wohl kaum ein anderer Stil erlaubt so viele Kombinationsmöglichkeiten!

Ebenfalls kontrastreich kommt der nächste große Trend dieses Herbstes daher: Sporty Elegance. Elemente aus jeder nur erdenklichen Sportart werden diese Saison von den Designern sehr gern mit besonders eleganten Facetten kombiniert, um dem Anspruch des Edgy-Chic zu genügen, egal, ob Spitzenbluse zur Jogginghose oder Trikot zu Blazer und Bundfaltenhose.

Maximalismus

Die Tage werden kürzer, die Röcke werden länger! Maxi ist angesagt, am besten tatsächlich bodenlang! Die Oberteile dazu zeigen sich dafür umso figurbetonter: Cropped Tops und Pullis, hautenge Rollis und tailliert geschnittene Blazer sorgen für die entsprechende Silhouette. Denn die Taille spielt diesen Herbst wieder eine wesentliche Rolle, der Blick wird auf unsere Körpermitte gelenkt. Mit entsprechenden Schnitten, breiten Gürteln oder gar Korsetts.

Für kühle Tage

Da der Sommer nun unwiderruflich vorüber ist und in unseren Garderoben wieder Jacken und Mäntel Einzug halten, findet sich natürlich auch der Trenchcoat in den Trends für den Herbst. Allerdings zahlt es sich heuer aus, in einen neuen zu investieren: Die aktuellen Modelle gehen über das zeitlose Basic-Piece hinaus und setzen mit kunstvollen Cut-Outs, eingearbeiteten Korsetts und anderen kreativen Spielereien ein Statement. Ein Revival feiern dieses Jahr die Bomberjacken, die sich insbesondere mit dem angesagten Grunge-Look perfekt kombinieren lassen, egal ob klassisch, oversized oder cropped. Was die Interpretation angeht, waren die Designer dieses Jahr recht einfallsreich.





Denim, Denim, Denim

Auch im Bereich unseres liebsten Beinkleids, der Jeans, hat sich einiges getan im Vergleich zum Sommer. Wieder schlagen die 90er-Jahre durch, die Jeans sitzen lockerer, der Trend geht sogar zur Oversized Form – das endgültige Ende der Skinny-Ära? Was wir klassisch als Schlag-Hose kennen, zieht diesen Herbst als Flared Jeans in unsere Kleiderkästen ein, aber auch Jeans im Palazzo-Schnitt sind aktueller denn je. Wobei die extreme Form der High-Waist-Schnitte ausgedient hat. Mid-Waist, vor allem aber Low-Rise-Formen bringen den Jeans-Bund wieder zurück auf die Hüfte.





Farblich werden die Jeans im Herbst dunkler. Außer dem klassischen Blue sind Schwarz, Navy, Camel und Khaki die Farben, die im Trend liegen. Neben diesen Erdfarben darf es fürs restliche Outfit dafür umso bunter und knalliger werden: Orange, Fuchsia, leuchtende Blautöne sind sowohl im Allover-Look angesagt als stylische Farbtupfer in Kombination mit anderen Farben.