Junge Menschen für Musik und Schauspiel begeistern, das ist das Motto von jung und jede*r. Mit einem bunten Programm von Mai bis August öffnen die Salzburger Festspiele neue Räume für künstlerische und soziale Interaktion und bestärken die Jugend darin, ein Teil von Salzburgs reichhaltigem Kulturangebot zu werden.

Die Idee, Kindern und Jugendlichen die Salzburger Festspiele näherzubringen, entstand anlässlich des 100-Jahr Jubiläums der Festspiele. „Man wollte nicht nur ehrfürchtig zurückschauen, sondern den Blick in die Zukunft richten. So entstand die Idee, junge Menschen Theaterkunst und den Zauber der Festspiele aus nächster Nähe erleben zu lassen“, fasst Ursula Gessat den Grundgedanken des Projekts, das sie seit 2021 leitet, zusammen.

Festspiele ab 6 Jahren

Die diesjährigen Aufführungen für Kinder ab 6 Jahren haben einen speziellen Fokus auf starke Emotionen. Das Stück „WUT“ richtet sich speziell an 8- bis 10-Jährige und „Ich lieb dich“ thematisiert die Gefühlswelt von jungen Teenagern. Während des Sommersemesters wurden die Stücke in Schulen und Kultureinrichtungen im ganzen Bundesland aufgeführt. „Wir wollen aufzeigen, dass Theater und Schauspiel eine wunderschöne Möglichkeit bieten, sich mit ernsten Gefühlen in einer positiven und unterhaltsamen Weise auseinanderzusetzen“, so Gessat.







Junge Menschen begeistern

Die begehrten Operncamps richten sich an ein kunstaffines junges und internationales Publikum. Die Stücke, die die Teilnehmer hier erarbeiten, können im Rahmen einer Abschlussaufführung öffentlich besucht werden. Eine andere Richtung verfolgt die Festspielpatenschaft. Erfahrene Festspielbesucher nehmen junge Menschen mit zu den Vorführungen. Hier wurden über gemeinnützige Organisationen gezielt Jugendliche, die bis jetzt keinen Zugang zu solchen Veranstaltungen hatten, angesprochen. Nur wenn man Hürden abbaut und die Faszination Klassik der Jugend vermittelt, dann ist die Zukunft gesichert.