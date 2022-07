Jubiläumsgala der Euro-Finanz-Service AG

Die diesjährige Gala der Euro Finanz Service Vermittlungs AG (EFS-AG)

stand ganz im Zeichen einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte.

Die EFS-AG wurde 1996 in Deutschland gegründet und startete 2002 ihr Geschäft in Österreich. Die EFS-AG ist eine konzessionierte Wertpapierfirma, gewerblicher Vermögensberater und Versicherungsvermittler und arbeitet ausschließlich mit selbstständigen Vertriebspartnern. Sie versteht sich als Allfinanz-Anbieter mit Schwerpunkt Versicherungen. „Unsere Erfolgsgeschichte begann 2002. Unsere Vertriebspartner, Kunden und Produktpartner haben uns auf diesem Weg begleitet und zu dem gemacht, was wir heute sind“, erklärte Vorstandsvorsitzender Ingo Linn. Die EFS-AG kann heute auf 220.000 Kunden und 690.000 Verträge verweisen. 570 zertifizierte und selbstständige Vertriebspartner sind für das Unternehmen an über 86 Standorten in Österreich und Ungarn tätig.

Die EFS-AG hat sich im Jahr 2021 trotz aller unvorhergesehenen Herausforderungen sehr gut entwickelt. „Es ist uns gelungen, unsere Marktposition weiter auszubauen. Insbesondere die Anzahl der vermittelten Verträge und gewonnenen Neukunden konnten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, hinzu kommt eine sehr positive Bestandsentwicklung. Wir gehen mit Zuversicht in die Zukunft“, betonte Vorstand Thomas Schnöll. Die Erlöse im Bereich der Versicherungsvermittlung und im Bereich der Vermittlung von Finanzinstrumenten konnten nach einer Steigerung von 8,2 % im Geschäftsjahr 2020 im Geschäftsjahr 2021 um 10 % gesteigert werden. Mit dieser Entwicklung liegt die EFS-AG wie in den Vorjahren im Geschäftsjahr 2021 wiederum über dem Branchentrend. Vorstandsvorsitzender Ingo Linn begrüßte gemeinsam mit Vorstand Thomas Schnöll zahlreiche Gäste bei der Gala, unter anderem Bürgermeister Harald Preuner, LAbg.WKS-Bezirksstellenobfrau Michaela Bartel und WKS-Vizepräsidentin Andrea Stifter. Im Rahmen der Gala wurden, so wie in den Vorjahren, wichtige soziale Projekte in Höhe von € 60.000 unterstützt.

Fotos: Foto Scheinast