„Wir Gastronomen sind Glücklichmacher!“

Mit insgesamt 26 Lokalen an neun Standorten in Österreich und Deutschland ist Heiner Raschhofer ein echter Vollblut-Gastronom. Im Interview mit der SALZBURGERIN verrät er, was bei „my Indigo“ nun neu ist, woraus er seine Energie schöpft und seine Vision für die Zukunft.

Wir sitzen hier im neu gestalteten my Indigo Kongresshaus. 22 Jahre nach der Eröffnung des ersten my Indigo ist jetzt der große Relaunch erfolgt. Was ist neu?

Unser Antrieb, unserer Vorreiterrolle im „Healthy Fast-Food“ Segment nachzukommen, hat uns zu der strategischen Neuausrichtung der Marke motiviert. Dabei lag der Fokus auf der Schaffung eines neuartigen USP. Dieser besteht aus den Elementen der Food-Entwicklung mit unserem neuen „Functional Food Ansatz“, der Digitalisierung des Bestellsystems, dem Upgrade unseres Designs hinsichtlich des Interiors sowie der Kreation einer visuell ansprechenden Markenkommunikation, die für uns das Markenkonzept der „Super Natural Kitchen“ rund gemacht haben.

Die größte Veränderung ist, dass wir auf Bio-Fleisch aus tiergerechter Haltung aus Österreich umgestellt haben. Unser Motto ist, weniger Fleisch, und wenn, dann in höchster Qualität und aus artgerechter Haltung. Wir haben eine sehr große Basis an veganen und vegetarischen Gerichten, die man, wenn man möchte, mit Bio-Fleisch upgraden kann. Auch das Thema „Gesundes Essen“ haben wir auf ein neues Level gebracht, einerseits, indem unsere Gäste eine Auswahl entsprechend ihrem persönlichen Ernährungsstil treffen können. Darüber hinaus sind wir in den Bereich Biohacking und Functional Food vorgedrungen, um wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen: Welche Lebensmittel sorgen dafür, dass es uns noch besser geht? Daraus ist das neue, übergeordnete Thema entstanden: Supernatural Kitchen for Health, Energy and Inner Beauty.

Im Design greifen wir den Boho-Lifestyle auf, das liebevoll Unperfekte – was uns bei my Indigo immer schon extrem wichtig war. Nun haben wir dem Ganzen neue Farben gegeben und mit vielen kleinen, liebevollen Details erweitert. Meine Ex-Frau Doris hat hierfür das Super-Händchen und macht das mit richtig viel Herzblut.

Außerdem hat die Komplexität unseres Konzepts einen neuen Zugang gebracht – und hier ist uns die Digitalisierung zu Hilfe gekommen. Mit unserem eigenen IT-Unternehmen haben wir nun eine super Lösung entwickelt: An den Bestell-Terminals können unsere Gäste nach ihrer persönlichen Ernährungsphilosophie, ihren Ernährungskonzepten filtern und bekommen alle Gerichte angezeigt, die ihrem Bedürfnis entsprechen. Dann können sie ganz individuell buchen. Wir haben also den Bestell-Prozess an den Terminals, aber auch an den Tischen über Handy und QR-Code extrem vereinfacht und damit eine gesamte digitale Landschaft entwickelt.

Ich kenne bislang kein vergleichbares Konzept, insofern sind wir wieder einmal Vorreiter und es wird auch von den Gästen super angenommen. Trotzdem haben wir einen „Notausgang“ an der Kassa, an der man nach wie vor Face-to-Face bestellen kann. Der menschliche Kontakt bleibt bestehen.

Mit den unterschiedlichsten Konzepten bist du ein alter Hase in der Gastronomie. Was betrachtest du heute rückblickend als deinen größten Erfolg? Deinen Herzenserfolg?

Den größten Erfolg – das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Wo mir immer warm ums Herz wird, ist, wenn ich die gute Stimmung bei uns im Team sehe, auch bei unseren Jahresfeiern und Veranstaltungen. Am meisten Freude macht es mir, wenn ich die Entwicklung von Mitarbeitern erlebe, die zu uns kommen und dann nicht nur fachlich, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her eine unglaubliche Entwicklung durchmachen, wie vom Lehrling zum selbstständigen Unternehmer. Wir haben tatsächlich solche Beispiele von Mitarbeitern, die bei uns gelernt haben und nun als Franchisenehmer ihr eigenes Lokal führen. Das sind Highlights und schöne Erfolge.