Individueller Ausdruck und exklusives Design

Der individuelle Wohnraum ist Ausdruck des eigenen Lebensgefühls und spiegelt die Persönlichkeit der Menschen wider, die in ihm leben, lieben und ihn gestalten. Doch ist dieser kein hermetisch abgeschotteter Raum, er besteht aus Bausubstanz und nimmt auch Anteil an der ihn umschließenden Umgebung. Aussichten, Raumhöhen, Oberflächenstrukturen sowie Licht und Schatten bilden die Bühne von gelungener exklusiver Wohnraumgestaltung.

Entschleunigen, den Blick weiten und den eigenen Ausdruck finden, um herauszufinden wie der eigene Stil aussehen kann und wie sich dieser im Raum ausdrückt, ist eine Entdeckungsreise. Diese führt zu uns selbst und zu unserer Beziehung mit dem Objekt, der Landschaft und den Menschen. So ist Wohndesign etwas Verbindendes, das Seele und Welt zusammenbringt. Eine Idee haben und alles dafür tun, diese auch umzusetzen, sich Zeit nehmen, auswählen und den zur Verfügung stehenden Raum behutsam mit der eigenen Persönlichkeit verbinden, lautet die Maxime eines gelungenen Wohndesigns.

Bedeutungen finden

„Jedes Objekt, jede Form und jeder Stil muss eine Bedeutung haben“, ist der Leitsatz des französischen Stardesigners Philippe Starck. So lautet die entscheidende Frage: „Was hat Bedeutung für mich?“ Gerade exklusives Interieur bietet wunderbare Möglichkeiten, hier einen eigenen Weg zu gehen, schließlich hat gehobenes Design immer eine tiefere Bedeutung, es verbirgt sich Absicht in der Formensprache und auf diese Weise fließt auch das Wesen des Möbel- oder Innenraumdesigners unverkennbar in das Werkstück mit ein. Hier beginnt die Suche nach dem gemeinsamen Sinn. Ist dieser gefunden, entsteht eine Verwandtschaft im Geiste, nicht ungleich jener, die wohl Goethe für den Persischen Dichter Hafis empfand, als dieser ihn zu seinem „West-östlichen Divan“ inspirierte, obwohl 500 Jahre die beiden Geistesgrößen trennte.

Charakter zeigen

Während der individuelle Neubau die Chance bietet, diesen wie eine leere Seite Papier selbst von Anfang an zu beschreiben, so findet sich im Altbau schon ein gewachsener Charakter, es sind Wände, die viel erlebt haben, oft unzählige Generationen in sich wohnen sahen. Hier ist es die Aufgabe achtsamer Innenraumgestaltung, das Interieur behutsam an die bestehende Bausubstanz anzupassen, ohne die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Organisch Garten oder Balkon mit dem Innenraum verbinden? Mit puristischem reduziertem Design das Yang zum Yin-Aspekt eines alten Bürgerhauses schaffen oder lieber lebendiges Familienleben mit individuellen Rückzugsmöglichkeiten und gemeinsamen Kreativplätzen? Jede dieser Entscheidungen bringt uns näher zu dem, was wir wirklich sind. Die passende Material- und Farbenauswahl ist Ausdruck der Individualität, verbindet Gestalttherapie mit praktischen Erwägungen und demaskiert den Träumer ebenso wie den nüchternen Pragmatiker. Es bedeutet Mut, sich mit Einrichtung auszudrücken, ist es doch nicht weniger als ein öffentliches Statement der eigenen Seele.

Qualität neu definiert

Qualität bedeutet hochwertige Materialien, zeitloses Design und nachhaltige Produktion. Es ist höchster Anspruch für das Auge. Zusätzlich ist es die Magie der Haptik, die hochwertigste Oberflächen auf der Haut auslösen, wenn die Hand über grobe Naturbaumwolle gleitet und die Füße auf sanft behandeltem Natursteinbelag Halt finden. Es ist der Geruch eines Regals voll alter Bücher oder frischem Heu, der durch die Verandatüre dringt. Es ist die Brechung des Lichtes auf geöltem Naturholzboden und es sind die Blickfluchten, durch die sich Ausblicke in die umliegende Landschaft ergeben. Wahre Exklusivität ist das Gefühl zuhause zu sein, mit allen Sinnen zu genießen, Selbstverständnis zu finden und ein subtiles, tiefgründiges Wissen, in der Bedeutung, die man seinem Wohnraum verliehen hat, Selbstverständnis zu finden.