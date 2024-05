„Ich hänge am Leben“

Es war ein Lernprozess über vier, fünf Jahre, um als Künstler ausgebildet zu werden: in den Bereichen Anatomie, Perspektive, Materialkunde. Ich beherrsche alles, was dazugehört. Heute brauchst du das nicht mehr, da klebst du eine Banane an die Wand oder hängst ein Bild verkehrt herum auf und bist schon Künstler. Heute läuft alles über das Marketing. Vor 80 Jahren hab ich noch nichts von Marketing gewusst – und weiß bis heute wenig davon.

Nach dem Krieg ging ich nach Salzburg zu Professor Rudolf Reinhart, einem Bildhauer, der mich sehr geprägt hat. Danach war ich auf der Meisterschule für angewandte Kunst in Graz. Und schließlich habe ich das Angebot bekommen, in Holland als Gold- und Silberbildhauer bei den Gebrüdern Brom zu arbeiten.

Jetzt gehen wir 80 Jahre zurück, das war meine Zeit. Damals war ich noch in der Schule und Zeichnen war mein Lieblingsfach. Die Lehrer haben wahrscheinlich schon ein Talent in mir vermutet und meinen Eltern geraten, mich unbedingt schulisch als Künstler ausbilden zu lassen! Das war 1943, noch im Krieg. Ich war dann in Klagenfurt auf der Kunstgewerbeschule. Als 1944 der Volkssturm gebildet wurde, wurde die Schule geschlossen.

Darum ist die Motivfindung für mich immer sehr schwierig. In der letzten Zeit sind es Motive einer Entwicklung, derer ich Zeitzeuge bin, was in der Welt passiert: der Hunger, der Krieg. Diese Werke mache ich für mich selbst, das ist mir ein Bedürfnis.

Was ich halt noch zuhause habe, denn die meisten meiner Werke sind verkauft. Ich selbst habe nur noch einige Stücke, die ich in eigener Sache mache. Diese entstehen aus Empfindungen, seien es Bilder in Farbe oder Bronzen als Form: Empfindungen, denen ich Ausdruck geben möchte. An der Aussage meiner Werke liegt mir sehr viel.

Das heißt, Sie stehen nach wie vor im Atelier und arbeiten?

Immer. Dazwischen bin ich einmal zwei Tage weg, danach komme ich wieder und schau meine Arbeit wieder an. Wenn man immer am Werk ist, kann man sich an Fehler gewöhnen, das will ich nicht. Darum komme ich nach zwei Tagen wieder und sehe die ganze Sache wieder ein bisschen anders. Das ist der eigentliche Arbeitsprozess.

Sie gelten als großer Perfektionist. Was passiert mit Arbeiten, mit denen Sie selbst nicht zufrieden sind?

Einiges bleibt halt als Unvollendetes liegen. Ich arbeite aber eigentlich so lange an etwas, bis ich zufrieden bin. Für mich ist alles wichtig bei der Arbeit, die Silhouette, die Perspektive der Bronze… Ich hab ein großes Atelier mit riesengroßen Fenstern, sodass ich auch von außen hineinschauen und die Arbeit betrachten kann. Im Atelier scheint alles sehr groß zu sein, aber wehe, die Arbeit steht im Freien! So komme ich zu einem Resultat.

Woran arbeiten Sie aktuell?

Ich mache gerade ein Bild, auch wieder als Zeitzeuge: Krieg und Frieden. Es besteht aus drei Bildern: Das linke stellt das Entsetzen des Kriegs dar, das mittlere den Frieden und das rechte die derzeitige Flucht aus der Ukraine. Am linken Bild und am rechten Bild, da ist Entsetzen zu sehen. In der Mitte ist der Frieden, diesen muss man schätzen. Ich möchte den Menschen den Frieden deutlich machen, was Frieden bedeutet. Aber auch im Frieden ist zu sehen: Es kriselt.

Fließen auch Ihre eigenen Erfahrungen mit ein? Sie haben ja auch Kriegszeiten erlebt…

Nein, eher das, was ich jetzt höre und sehe, das ist fürchterlich. Es ist zum Schämen. Wenn ich zum Beispiel den Hunger male, wie die einen mit zwei goldenen Löffeln essen und trinken und die anderen haben nichts. Wo so viel Essen weggeschmissen wird, das will ich aufzeigen. Ich möchte mit meiner Kunst deutlich machen, was heute bei uns passiert.

Inwieweit hat auch Ihre eigene Erfahrung mit Kunst, Krieg und Nachkriegszeit Ihre Lebensphilosophie beeinflusst?

Ich hab diesen Krieg nicht hautnah miterleben müssen. Mein Bruder war im Krieg, mein Vater war im Krieg. Mein Vater war auch inhaftiert unter Hitler. Osttirol gehörte damals zu Kärnten. Ich habe zu der Zeit schon sämtliche Wettbewerbe gewonnen, war Gausieger von Kärnten, kurz darauf Reichssieger, daraufhin wurde ich in ganz Deutschland vorgeführt. Und mein Vater im Gefängnis. Wie harmoniert das? Man hat mir gesagt: Tu alles, was du tun sollst, sonst kriegt der Vater noch mehr Schwierigkeiten! Es war schon entsetzlich genug. Gott sei Dank, als der Krieg aus war, kamen alle wieder und wir waren eine komplette Familie – das war herrlich!

Sie haben auch sehr viele Berührungspunkte mit Salzburg…

Das kann man laut sagen!

Als Privatschüler von Rudolf Reinhart hat es begonnen und dann natürlich durch die Zusammenarbeit mit Herrn Mateschitz, das Red Bull Headquarter in Fuschl. Was bedeutet Salzburg für Sie?

Sehr viel. Ich muss eines loswerden zum Herrn Mateschitz: Was da passiert ist, ich habe nichts gewusst. In der Woche, bevor er gestorben ist, hat er mich angerufen: „Jos, was machst du jetzt?“ Seine Stimme war schon sehr fremd: „Wenn ich ein bisschen gesünder wäre, ich würde dich besuchen. Aber eines musst du wissen: Mal fest für die Museen!“ Das waren seine letzten Worte an mich: „Jos, mal fest für die Museen!“

Und ich: „Ja, Didi, ich tu, was ich kann.“ Ich hab nicht gewusst, dass er so krank war. Und dann lese ich in der Zeitung, er ist krank, denk mir noch, naja, krank ist öfter einer. Aber, dass er diese Krankheit gehabt hat! Mir hat niemand was gesagt. Ich hab nichts gewusst, das ärgert mich. Ich wäre ja ins Auto gesprungen und sofort zu ihm gefahren. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und er mochte meine Kunst, das weiß ich. Darum sollte ich sein Headquarter bauen: „Jos, mach mir mein Headquarter!“, hat er gesagt.

Wie ist eigentlich diese Bekanntschaft oder sogar Freundschaft mit dem Herrn Mateschitz entstanden?

Er hatte von mir gehört und eine kleine Bronze gekauft. Damals haben wir uns lange über Kunst und Architektur unterhalten. In Holland habe ich einiges gemacht, auch was Architektur betrifft. Nach einer halben Stunde reicht er mir die Hand und sagt, du, ich bin der Dietrich. Und er meinte, wir müssen noch weiterreden, er habe große Pläne und vielleicht kommen wir zusammen. Und so war es dann auch: die Planung des Headquarters, die Gestaltung des Autos („Das Auto muss ausschauen wie ein Bulle!“). Mit der Formel-1 sind wir viel zusammen in der Welt herumgeflogen. Er war der Gesündeste, ich hab in der Früh mein Semmerl mit viel Butter und Marmelade gegessen, er nur Körndln, er hat so gesund gelebt, nicht getrunken, nicht geraucht, nichts. Er war so stark und dann musste er an dieser blöden Krankheit zugrunde gehen. Aber das war eine Persönlichkeit, das muss man sagen!