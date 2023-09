Herbstfreuden

Let’s Rock’n’Roll

Was Jacken angeht, hat natürlich auch die Lederjacke ihren fixen Platz in der Herbstgarderobe. Einfach immer cool. Und das gilt heuer nicht nur für Jacken, sondern für die gesamte Garderobe, vom Ledermantel bis hin zu Hosen und Röcken aus (Kunst-)Leder.

Ein weiteres Material, das die Modetrends beherrscht, ist nach wie vor Denim, am liebsten im Allover-Look, von Kopf bis Fuß mit Jeans-Overalls, Röcken, Jacken, Hosen … Letztgenannte werden diese Saison auch gerne wieder in weiten Schnitten, als Cargos oder Baggy Jeans getragen.

Die Röcke (nicht nur die aus Denim) werden diesen Herbst und Winter lang und reichen am besten über die Knöchel. Cool kombiniert mit kuscheligen Wollpullis und – natürlich Boots!

Boots, Boots, Boots

Endlich, endlich ist sie wieder da, die Zeit der Stiefel. Und dieses Jahr haben sie ganz besonders Saison, vom derben Schnürstiefel über coole Cowboyboots bis hin zu den rockigen Versionen im Bikerlook.

Gerne gesehen sind auch wieder Overknees-Stiefel sowie kniehohe Stiefel mit weitem Schaft und eher lockerer Silhouette.