Heilderde – das vielseitige Beauty-Pulver für Haut und Haar

In den Regalen von Drogerien, Reformhäusern und Bioläden häufen sich die Produkte diverser Anbieter in Form von Kapseln, Pulver oder Pasten zur inneren und äußeren Anwendung. Auch die (Natur-)Kosmetikindustrie ist längst auf diesen Zug aufgesprungen und bietet diverse Beautyprodukte mit Heilerde an. Was ist das Geheimnis dieses uralten Heilmittels, wie wird es hergestellt und wofür eingesetzt?

„Wir verwenden in unseren Produkten die grüne, weiße, gelbe und blaue Tonerde. Unsere Tonerden kommen aus Frankreich, aus einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Lyon, aus der Tongrube von Argile du Velay in Auvergne, einer malerischen Vulkanlandschaft“, schwärmt Maria Pieper, Geschäftsführerin der Pieper Biokosmetik Manufaktur in Salzburg. „Von der Tongrube kommt die Mineralerde zur Weiterverarbeitung. Dank moderner Siebtechnologie wird auf Mahlprozesse, Chemie und Zusatzstoffe verzichtet“, was für die Pieper Biokosmetik essenziell ist, da ausschließlich Produkte in echter Bioqualität herstellt werden, die verdienterweise das Siegel „Zertifizierte Biokosmetik“ tragen.

Kleine Pigmente – große Reinigungswirkung

Tonerden sind aufgrund ihrer Eigenschaften und Inhaltsstoffe für die Haut sehr wertvoll. Als Packungen, Masken oder Peelings angewendet, nehmen Tonerden Schadstoffe aus der Haut auf und versorgen sie gleichzeitig optimal mit wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen. Weiters wirkt Tonerde antibakteriell, abschwellend, antiseptisch, entspannend, beruhigend, kühlend, geweberegenerierend und desodorierend. Da in der Heilerde weder Duftstoffe noch Tenside oder sonstige chemisch-synthetische Zusätze enthalten sind, ist sie auch hervorragend für empfindliche Haut und AllergikerInnen geeignet.

Neben dem geschützten Begriff „Heilerde“, die als Medizinprodukt auch innerlich angewendet werden darf, stößt man im Handel immer wieder auf andere mineralische Erden, wie etwa Tonerde, Mineralerde, Lavaerde oder Rhassoul (arabisch: „waschen“). Ihnen allen ist die Wirkweise gemein, Haut und Haare wie ein Reinigungsschwamm von Talg, Schmutz, Giftstoffen und Bakterien zu befreien – dies geschieht physikalisch erklärt durch winzig kleine Pigmente, die in der Summe eine riesige Oberfläche aufweisen.