Gut gerahmt

Richtig gepflegt

Ob dick oder dünn, zarte Linie oder buschiger Schweif – auch die Augenbraue will gepflegt werden. Ideal dafür eignet sich ein spezieller Pflegebalsam, der das Haarwachstum unterstützt und die Härchen kräftigt. Als Tagespflege oder Finish empfiehlt sich ein Styling Gel, das die einzelnen Härchen schützt und zum Glänzen bringt und darüber hinaus selbst die widerspenstigen fixiert.

Der Kick fürs Wachstum

Wer kennt es nicht: So manche Partie hat man jahrelang mit der Pinzette bearbeitet – und irgendwann haben die Härchen es aufgegeben, nachzuwachsen – meist an Stellen der Braue, an denen man sich Haarwachstum wünscht. Um an diesen Stellen das Wachstum wieder anzuregen, Lücken und Löcher in der Braue zu korrigieren oder auch einfach die Brauen dicker und dichter wachsen zu lassen, heißt das Zaubermittel Wachstumsbooster. Natürliche Wirkstoffkomplexe und pflanzliche Hormone sorgen für ein deutlich erkennbares Haarwachstum – zumindest, wenn man es, wie empfohlen, ca. acht Wochen lang täglich anwendet.