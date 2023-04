Du hast schon sehr früh gewusst, was du wolltest: Sängerin werden. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich komplett der Musik verschrieben hast?

Die Musik war immer schon da, so wurde ich sozialisiert: Musik war immer allgegenwärtig. Den Wunsch zu singen hatte ich schon als Kind. Als nächster Schritt kam das Songwriting, als ich 12 oder 13 Jahre alt war und ich meine Gefühle durch meine Songs verarbeitet habe. Mit 16/17 Jahren habe ich öfter mit meiner Mama darüber gesprochen, was ich einmal machen möchte. Aber egal, was ich gesagt habe, dass ich vielleicht studieren würde – sobald ich es ausgesprochen hatte, habe ich gewusst, nein, eigentlich will ich Musik machen! Das war irgendwann so groß, dass es keinen anderen Weg mehr gegeben hätte. Es hätte nichts anderes gegeben, bei dem ich mich so zuhause gefühlt hätte wie in der Musik.

Du hast damals schon viel Mut bewiesen als Straßenmusikerin…

Auch darüber habe ich damals mit meiner Mutter gesprochen: dass ich gerne in eine Stadt gehen würde, wie Wien. Eine Zeit lang habe ich auch überlegt, nach London oder Dublin zu gehen, in eine englischsprachige Stadt, weil ich ohnehin schon viel auf Englisch gesungen habe und dort Straßenmusik machen wollte. Die Mama hat gemeint, wenn dann wäre es cool, wenn ich auch etwas studieren würde. So ist es zum Musikstudium gekommen. Die Straßenmusik hat mich ein paar Jahre gut begleitet.

Ab welchem Zeitpunkt konntest du tatsächlich von deiner Musik leben? Welche Kompromisse bist du dafür eingegangen?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich durch die Straßenmusik sehr frei war. Ich brauchte als Studentin und brauche auch heute nicht viel zum Leben. Ich bin ein genügsamer Mensch. Neben dem Studium war es ein super Taschengeld, das hat für mich mehr Freiheit als Kompromiss bedeutet. Das schwierigste Jahr war 2020, als das Live Spielen weggefallen ist und auch Straßenmusik zu machen sehr schwer war. Das war das schwierigste Jahr, psychisch und finanziell. Seitdem ist es stetig bergauf gegangen.

Also heute kann man sagen, die Musik ist Berufung, Brot- und Vollzeit-Job?

Ich hab erst vor ein paar Tagen viel darüber nachgedacht: In den ersten Interviews, die ich gegeben hab, war immer die Headline: „Es gibt keinen Plan B“. Irgendwie hängt Musikerin zu sein immer damit zusammen, ob man auch davon leben kann. Das finde ich interessant, denn so viele Künstlerinnen und Künstler hatten zu Lebzeiten noch gar keinen Erfolg und oft andere Jobs, um überhaupt Kunst machen zu können. Davon leben zu können und Musikerin/Künstlerin zu sein, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Natürlich finde ich es unglaublich cool, dass es bei mir gerade der Fall ist, dass ich davon leben kann, aber es würde mich nicht weniger zur Musikerin machen, wenn es nicht so wäre.

Wie beurteilst oder empfindest du die Szene in Österreich für eine junge Musikerin?

Ich sehe schon seit Jahren, dass in Österreich sehr viel passiert. In der Musik wird es immer unwichtiger, woher man kommt. Wir sind durch das Internet und die verschiedenen Plattformen heute so verbunden, dass es egal ist, in welchem Land man lebt – man kann mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen aufwachsen.

Auch in Österreich machen sehr viele englischsprachige Musik und lassen sich von Musik aus anderen Ländern inspirieren. Ich finde es schön, dass dies so grenzenlos ist! Aber ja, die Herausforderung ist der Stempel „Österreich“: Es fehlt der Glaube, dass Musik, die in Österreich entsteht, auch international funktionieren kann, lustigerweise jedoch vor allem in Österreich selbst! Die Außenperspektive ist eine ganz andere!

Was machst du, wenn du keine Songs schreibst, nicht auf der Bühne oder im Studio stehst?

Ich lese sehr viel und bin sehr, sehr gerne im Waldviertel zuhause bei meiner Mama, wenn ich ein paar Tage Zeit habe. In letzter Zeit hab ich ein neues Hobby: auf Landkarten schauen. Am Abend sitze ich im Bett und schau am iPad die Welt an, versuche, alle Hauptstädte zu lernen, wo was ist, wo welche Gebirge sind… das bringt mich total runter.

Wahrscheinlich schaust du, an welchen Orten du spielen willst?

Stimmt, es hat für mich auch einiges verändert, unterwegs zu sein. Man ist immer nur kurz an einem Ort und ich würde gerne noch mehr über diese Orte und die Umgebung erfahren.

Auf welcher Bühne dieser Welt möchtest du unbedingt einmal stehen?

Ende 2021 hab ich am Reeperbahn Festival gespielt, das war eine sehr emotionale Zeit für mich, in der sich viel in meinem Leben verändert hat. Gefühlt habe ich dort einen Knackpunkt erlebt. Zum einen hat mich dort Tom Odell auf der Bühne gesehen und daraufhin auf seine Europa-Tour mitgenommen. Zum anderen habe ich damals in der Elbphilharmonie Hamburg den australischen Musiker Ry X gesehen. Diese Stunde war für mich eine Vertiefung zu dem Versprechen, das ich mir selbst gegeben hatte: Dass ich weiter Musik machen will und alles geben möchte, um diesen Weg zu gehen. Das war ein so klarer Moment für mich und da hab ich mir gedacht: Auf dieser Bühne möchte ich einmal spielen, in der ausverkauften Elbphilharmonie in Hamburg.