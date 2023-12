Größer, stärker, anders

Der pure Luxus

Die englische Queen fuhr Range Rover und auch Prinz William wird oft mit dem Geländewagen in Windsor gesehen. Kein Wunder, übt er sich äußerlich in britischem Understatement. Innerlich sowie preislich ist er jedoch das Beste, was man an Serien-Geländewagen nur fahren kann.

Unter der weichen und simplen Linienführung der Motorhaube stecken 615 PS aus einem laufruhigen V8-Biturbo-Motor mit Mild-Hybridunterstützung, der so gut gedämmt ist, dass man glaubt, ein Elektroauto zu fahren. Die Luftfederung hebt und senkt das Auto nach Bedarf. Im Inneren dominiert dickes, handwerklich perfekt eingearbeitetes Echtleder. Wo Leder unangebracht erscheint, findet sich Echtholz, Ganghebel und Regler sind aus Keramik gefertigt. Ein Gefühl wie in einem englischen Clubhaus stellt sich ein, nur die Zigarren fehlen. In der Mittelkonsole versteckt ist der kleine serienmäßige Bordkühlschrank. Will man mehr als nur einen Piccolo, muss es der optionale Fond-Kühlschrank sein. Ausklappbare Clubtische sorgen hinten für genügend Abstellfläche für Büroarbeit oder Businesslunch und im Captains-Chair hinter dem Beifahrersitz liegt man wie in der First Class, natürlich inkl. Massageprogramm. Der Innenraum des SV bietet ein so exklusives Erlebnis, dass die Überlegung, einen Fahrer zu engagieren, durchaus naheliegt.

Entscheidet man sich dennoch, den Range Rover zu fahren, wird man überrascht sein, wie weich und leichtgängig sich dieses große, schwere Auto fährt. Ein Grund dafür ist die Hinterachslenkung, die bis zu 7,3 Grad Lenkeinschlag zum Wendekreis hinzusteuert. Damit kann man den Range-Riesen auf nur 11,54 Metern wenden, das ist fast Kleinwagen-Niveau. Warum man einem solchen Luxusschiff, das nur selten seinen Weg ins Gelände finden wird, dann noch eine Wattiefe von 90 cm beschert, ist einfach erklärt: Weil man es kann!