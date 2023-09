Goldener Herbst in Konstanz

Warme Farben & idyllische Stimmung am und auf dem Bodensee.

Konstanz, die malerische StadtSchönheit in der Vierländerregion Bodensee, begeistert in der goldenen Jahreszeit mit herbstlichen Schifffahrten, regionaler Kulinarik, unterhaltsamen Zeitreisen, Wanderungen und Radtouren entlang des bunt gefärbten Seeufers, Städte-, Insel- und Vulkanhopping, frischem Kulturgenuss u.v.m. Einfach in den Herbstzauber eintauchen und bei Entdeckungstouren, im Urlaub mit den Liebsten oder grenzüberschreitenden Ausflügen Konstanz und den Westlichen Bodensee aus neuen Perspektiven erleben.

NaturSchönheit & ZauberOrte

Farbenfroh, südlich-warm, grenzenlos: Der Herbst in der größten Stadt am Bodensee ist angenehm mild und macht Lust auf Ausflüge im Freien. Die Erlebnisauswahl ist dabei groß: Genussvolle Schifffahrten wie die Zwiebelkuchenfahrt, Wanderungen auf dem Premiumwanderweg SeeGang direkt am Bodenseeufer und durch bunt belaubte Wälder, grenzüberschreitendes Städte- oder naturnahes Insel- und Vulkanhopping, Radtouren entlang des glitzernden Wassers oder durch das idyllische Hinterland, ein Besuch der UNESCO-Welterbeinsel Reichenau, die 2024 ihren 1300. Geburtstag feiert, oder spannende Stadtführungen, die auf Zeitreisen in die Stadtgeschichte mitnehmen – einfach in Konstanz Inspirationen für alle Sinne sammeln.

Für entspannte Auszeiten sorgen romantische Herbstspaziergänge durch den verträumten Lorettowald, in die gelb und rot gefärbten Konstanzer Weinberge und über die Blumeninsel Mainau, auf der von Ende August bis Anfang Oktober Dahlien in zahlreichen knalligen Farben den Augen schmeicheln.