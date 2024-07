Die 33-jährige Schweizer Schauspielerin Deleila Piasko ist nicht nur jung und hübsch, sondern zudem äußerst talentiert – weshalb sie sich in ihren Rollen ungern auf ihr Äußeres reduzieren lässt. In diesem Festspielsommer übernimmt sie als Nummer 38 der Liste an legendären Miminnen die Rolle der Buhlschaft und reiht sich damit hinter Valerie Pachner (2023), Verena Altenberger (2021-22) und Caroline Peters (2020) ein. Ihr zur Seite steht der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair als Jedermann, der bereits 2018 als Einspringer für den erkrankten Tobias Moretti in dieser Titelrolle glänzte, nachdem er sich ab 2013 in seiner Ein-Mann-Rockversion „Jedermann (reloaded)“, getrieben vom experimentellen Sound der Band Die Elektrohand Gottes, intensiv mit dem Stoff vertraut gemacht hatte. Mit dieser Besetzung scheint ein neues Traumpaar für Salzburgs beliebtes Traditionsstück gefunden worden zu sein.

Es sei für sie eine große Ehre, die Rolle der Buhlschaft spielen zu dürfen und somit ein Teil dieses traditionsreichen Theaterereignisses zu werden, so Deleila Piasko im Frühsommer, als sie voller Vorfreude und Neugierde auf die Proben und die kreativen Auseinandersetzungen mit Robert Carsen und dem Ensemble blickte. Denn auch das restliche Ensemble in der Inszenierung des kanadischen Regisseurs Robert Carsen ist prominent: Dominik Dos-Reis als Tod, Christoph Luser als Teufel und Jedermanns guter Gesell, Kristof Van Boven als Mammon, Nicole Beutler als des Schuldknechts Weib und Regine Zimmermann in der Rolle des Glaubens. Die Premiere der Neuinszenierung vom Jedermann steht für 20. Juli 2024 auf dem Spielplan der Salzburger Festspiele, darauf folgen weitere 13 Aufführungen auf dem Domplatz bzw. bei Schlechtwetter im Großen Festspielhaus – alle Termine sind längst restlos ausverkauft.

Bühnen-Comeback

„Manchmal macht einem das Leben Geschenke!“, freut sich Deleila Piasko in einem Interview mit Christina Kaindl-Hönig (zu lesen im Magazin der Freunde der Salzburger Festspiele) über ihr Bühnen-Comeback: „Ich sehe die große Freilichtbühne vor dem Salzburger Dom als Herausforderung, freue mich darauf, unter freiem Himmel zu spielen und bin fasziniert von der langen Aufführungsgeschichte des Jedermann bei den Salzburger Festspielen.“ Wie Tradition und Zeitgeist immer wieder aufs Neue zusammengeführt werden, findet Piasko erstaunlich, die inhaltlich an Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes im Hinblick auf die Buhlschaft vor allem die Lebenslust im Kontrast zu Vergänglichkeit, Tod und Sterblichkeit interessant findet. Als Frau unserer Zeit will sie die Rolle modern interpretieren und ihrem Partner Paroli bieten, ohne ausschließlich auf ihr Kleid reduziert zu werden.

Dass einem die Rolle mit dem kleinsten Text und der größten Aufmerksamkeit nicht einfach ohne Grund in den Schoß fällt, ist allseits bekannt. Der Regisseur Robert Carsen wurde auf Deleila Piasko in ihrer Rolle als antifaschistische Kämpferin Lisa Fittko in der Netflix-Serie Transatlantic aufmerksam, die ihr eigenes Leben riskiert, um verfolgten Menschen ihre Flucht vor dem NS-Regime aus dem besetzten Frankreich zu ermöglichen. Darüber hinaus hatten ihn auch weitere Auftritte von Piasko überzeugt, die er im Streaming gesehen hatte. Denn bereits während ihrer Zeit als festes Ensemblemitglied des renommierten Burgtheaters in Wien zwischen 2019 und 2022, werden Deleila Piasko Rollen in verschiedenen TV-Produktionen und Kinofilmen angeboten. So spielt sie etwa im deutschen Spielfilm Stasikomödie (2019) von Leander Haußmann eine Muse im Ostberliner Künstlermilieu vor dem Mauerfall – in jener Stadt, die Deleila Piasko während ihres Studiums an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch als Lebensmittelpunkt gewählt hatte. Derzeit ist sie beruflich bedingt viel unterwegs, lebt ohne festen Wohnsitz, verbringt viel Zeit in London und den Sommer über in Salzburg.

Film statt Theater

Für Deleila Piasko ist die prestigeträchtige Rolle als Buhlschaft zugleich eine Rückkehr nach Österreich als auch auf die Theaterbühne. Denn im Jahr 2022 verließ Piasko das Ensemble des Burgtheaters und konzentrierte sich in Folge verstärkt auf TV-Serien, Kinofilme und Streaming-Produktionen. In der deutschen Fernsehserie Der Schatten (mit dem Deutschen Fernsehpreis 2023 ausgezeichnet) unter der Regie von Nina Vukovic, spielt Piasko die Berliner Journalistin Norah Richter, die über die einzelnen Episoden hinweg zunehmend manipuliert, desorientiert und in Wahnvorstellungen getrieben wird, bevor ihr am Ende die Enttarnung einer perfiden Intrige gelingt.