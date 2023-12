Gesundheitsprävention auf Top-Niveau

Hier, auf einem Sonnenplateau oberhalb von Innsbruck, inmitten einer eindrucksvollen Berg- und Naturkulisse, verbringen internationale Gäste ihre medizinisch begleitete Auszeit, um neue Kraft zu schöpfen, Stress abzubauen und medizinische Checks zu absolvieren.

Seit über 30 Jahren verhilft das private Gesundheitszentrum Park Igls – ein Vier-Sterne-Hotel mit angeschlossenem medizinischem Ambulatorium – mithilfe der Modernen Mayr-Medizin zu einem gesünderen Lebensstil. Mit hoher Professionalität, Passion und Hingabe hat sich das Park Igls seither einen Rang als feste Größe unter den besten privaten Gesundheitszentren erarbeitet. Die herausragende Qualität des renommierten Medical Spa Resorts wurde im Jahr 2023 gleich durch mehrere Auszeichnungen bestätigt: Gewinn des Condé Nast Traveller Wellness & Spa Award 2023 in der Kategorie ‚Destination Health‘, Nominee für den World Spa Award in der Kategorie ‚Best Wellness Retreat‘, Auszeichnung mit dem Readers Choice-Award in der Kategorie ‚Medical‘ im ‚Falstaff Spa Guide‘, Sieg beim ‚look! Live SPA Award 2023‘ in der Kategorie ‚Best Medical Spa‘. Auch im kürzlich erschienenen ‚Tatler Spa Guide‘ zählt Park Igls wieder zu den besten Medical-Spas weltweit und beweist damit, dass hier Gesundheitsprävention auf höchstem Niveau angeboten wird.

De-Stress-Programme, Gewichtskontrolle, Detox Intensive oder der Detox Medical Check, bei dem sich der Gast innerhalb einer Woche umfassend präventiv-medizinisch, ohne Wartezeit, fachärztlich durchchecken lässt. Alle Programme stützen sich auf das Konzept der Modernen Mayr-Medizin, das eine gesunde, basenorientierte Ernährung, viel Bewegung und achtsames Essen beinhaltet. Der Darm, Ursprung der allermeisten Zivilisationskrankheiten, wird dadurch entlastet, saniert und gereinigt.

Zu den Beweggründen, warum Menschen ins Park Igls kommen, zählen in erster Linie die Gesundheitsprävention sowie Allergien, Übergewicht, Hautprobleme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Rückenprobleme, Regeneration oder Migräne. Ein für viele Menschen willkommener Nebeneffekt einer Kur nach der Modernen Mayr-Medizin ist übrigens der Gewichtsverlust.

Jeder Aufenthalt im Park Igls beginnt mit einer ausführlichen ärztlichen Anamnese und einem ganzheitlichen Gesundheitscheck. Darauf aufbauend wird ein individuelles Programm für jeden Gast erstellt. Die drei Grundprinzipien der alten, traditionellen Mayr-Kur – Schonung, Schulung und Säuberung – haben auch heute ihre Berechtigung, sind in der Modernen Mayr-Kur, wie sie im Park Igls zelebriert wird, jedoch um ein paar Komponenten ergänzt worden: Hinzugekommen sind die Substitution, um eventuelle Mangelerscheinungen während der Kur mit Basen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen auszugleichen, Sport und die Psychologie. Manuelle Bauchbehandlungen sind ein weiterer essenzieller Baustein jeder Mayr-Kur. Das ÄrztInnenteam rund um Chefarzt Dr. Peter Gartner begleitet die PatientInnen während ihres idealerweise zwei oder drei Wochen andauernden Kur-Aufenthalts. Angeboten werden auch einwöchige Detox-Programme und ein Kurzprogramm zum Kennenlernen der Modernen Mayr-Medizin.