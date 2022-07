Nur 15 Kilometer von Salzburg entfernt, mitten im idyllischen Bad Vigaun, liegt die Genussherberge Langwies. In mittlerweile fünf Generationen wurde aus dem ‚Gut zur Langen Wiese‘ ein Ort, an dem sich Gastlichkeit nicht nur durch gehobene 4-Sterne Ausstattung und hochwertige Gaumenfreuden ausdrückt. Es sind die kleinen und persönlichen Dinge, die die Genussherberge zu einem Ort machen, an den man immer wieder gerne zurückkehrt.

Gemütlichkeit und persönlicher Kontakt waren immer schon das Markenzeichen des Langwies, seitdem es 1863 in den Besitz der Familie Brunnauer kam. Die ‚Jungen‘, Daniela und Josef Brunnauer, übernahmen das Beste aus dieser langen Tradition, aber tun dies auf ihre ganz eigene und moderne Weise. „Wir wollen unsere Wurzeln nicht verlieren, aber trotzdem das Hotel im 21. Jahrhundert ankommen lassen. Statt kurzlebigen Trends zu folgen, soll unser Haus ein unverwechselbarer Platz für Genuss und gemeinsame Momente sein. Wie eine Finca – nur eben mit Salzburger Charme“, erzählt Daniela Brunnauer.

Im Wirtshaus zaubert Küchenchef Rupert

Herzog gehobene österreichische und internationale Hauben-Küche, aber kredenzt auch beliebte Wirtshausklassiker. Eine kulinarische Vielfalt, die harmoniert, egal ob beim romantischen Abendessen auf höchstem Niveau, beim Businessmeeting oder einfach nur zum gemütlichen Z’samsitzen bei Bier und hausgemachtem Gulasch am Stammtisch. Das Fleisch dafür kommt übrigens vom hauseigenen, angeschlossenen Bauernhof und die 83-jährige Oma Herta versorgt täglich alle mit frischen Eiern aus ihrem Hühnerhotel.





Auch für Seminare, Firmenfeiern und Familienfeste wie Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage bietet die Genussherberge den perfekten Rahmen. Kinder sind Indoor wie Outdoor bestens auf dem hauseigenen Spielplatz oder im Spielzimmer beschäftigt. Mit der S-Bahn Haltestelle direkt vor der Haustür kann man das Auto auch getrost einmal stehen lassen, oder man bucht sich gleich in eines der komfortablen Zimmer ein. Ob man sich im gemütlichen Landhausstil oder modern bettet, ist dann reine Geschmackssache.





Das Hotel sowie die Longstay-Apartements bieten jede Annehmlichkeit, und auch hier sind es die liebevoll durchdachten Details und das familiäre Ambiente, die die Genussherberge fast zum zweiten Zuhause machen. Natur findet man nicht nur um das Langwies herum, die modernen Genießerzimmer bringen mit einer lebendigen Mooswand das beruhigende Grün direkt in die eigenen vier Wände und eine Tagesliege sowie ein kleiner Wintergarten laden zum lichtdurchfluteten Verweilen ein. Die großzügigen Salzburger Zimmer im traditionellen Landhausstil bieten Platz für die ganze Familie. Platz zum Entspannen bietet auch der feine Wellnessbereich, mit Saunen und Naturschwimmteich, den man mit ein bisschen Glück auch mal ganz für sich alleine hat.





Aber das Wichtigste im Familienbetrieb ist das persönliche Zusammenkommen, das Herzensanliegen der Familie Brunnauer. Am liebsten hören sie ihren Gästen zu und nutzen Hotel, Wirtshaus und Landwirtschaft als achtsam bewirtschafteten Boden für Genuss und gute Gespräche. So verlangsamt sich alles ein wenig, wenn man hier zu Gast ist und man taucht ein in den natürlichen Rhythmus der Natur. Wo Modernes neben Traditionellem, Bodenständiges neben Innovativem, Junges neben Junggebliebenem so natürlich zusammenkommt, da ist es ein Genuss, auch mal länger zu bleiben.