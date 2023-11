Das Geheimnis außergewöhnlicher Potenz

Mindset

Auch in Sachen sexueller Erfüllung sind Körper und Geist sehr eng miteinander verbunden. Im Laufe unseres Lebens sammeln wir eine ganze Menge Erfahrungen, die in unserem Gehirn als neuronale Verknüpfungen abgespeichert werde. Und diese Verknüpfungen bestimmen sehr oft darüber, was wir in unserem Leben für möglich halten und was eben nicht. Wir halten das, was wir in der Vergangenheit erlebt und erlernt haben, für unsere persönlichen Grenzen, und gehen eher selten darüber hinaus. Obwohl wir die Möglichkeit dazu hätten. Der Schlüssel dazu liegt in unserer Vorstellungskraft. Und in der Neuroplastizität, also der Eigenschaft des Gehirns durch Training veränderbar zu sein. Wenn es Ihnen möglich ist, begrenzende Muster und Verhaltensweisen aus der Vergangenheit als solche zu erkennen und sich eine positive Version ihrer Selbst zu ersinnen, dann haben Sie die schier unglaubliche Möglichkeit, sowohl Ihre geistige, als auch Ihre körperliche Realität zu verändern. In der Kraft Ihrer Gedanken liegt ein unglaubliches Potenzial, das Sie jederzeit nutzen können. Alles, was Sie dafür brauchen, ist Fantasie und Disziplin.