ALMSCHNITZEL 4 Schweinsschnitzel à 200 g, 2 mittelgroße Zwiebeln, 4 EL Estragon Senf, 400 g Speck gewürfelt, 8 sauer eingelegte Pfefferoni in Scheiben geschnitten, 12 Scheiben Cheddar Käse, 2 Essiggurken in Scheiben, Salz, Pfeffer, Mehl, 3 Eier, Brösel, 400 g Butterschmalz, Preiselbeermarmelade, Zitrone zum Garnieren

Zubereitung:

Die Schweinsschnitzel zwischen einer Frischhaltefolie dünn klopfen. Die Zwiebel in 5 mm dicke Streifen schneiden, goldgelb anbraten und mit Estragon Senf vermengen. Etwas Salz, Pfeffer und eine Messerspitze Curry untermengen. Den würfelig geschnittenen Speck in einem EL Öl anbraten, bis er leicht kross wird. Die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen, danach eine Hälfte mit der Zwiebelmasse, Speck, Pfefferoni und die andere Hälfte mit je drei Scheiben Cheddar Käse und drei Gurkenscheiben belegen. Tipp: Eine Fingerbreite vom Rand frei lassen. Das Schnitzel zusammenlegen und vorsichtig in Mehl, dem verquirlten Ei und Brösel panieren. In einer großen Pfanne das Butterschmalz auf 180 Grad erhitzen und die Schnitzel goldgelb herausbacken.

PETERSILIENKARTOFFELN

12 mittelgroße Kartoffeln, 1 Bund Petersilie gehackt, 1 EL Butter, Salz

Zubereitung:

Die Kartoffeln mit der Schale in Salzwasser ca. 40 Minuten bissfest kochen. Danach die Kartoffeln heiß schälen und kurz vor dem Anrichten mit der gehackten Petersilie und der Butter in einer Pfanne vorsichtig schwenken.