Galerien von Weltruf sind ebenso in Salzburg angesiedelt wie moderne, urbane Newcomer. Die Bandbreite ist groß, aber auch die Galeriendichte. In Summe sind es mehr als 50 Galerien, die Salzburgs Kunstszene bereichern.

Große Namen prägen die Landschaft der Kunstgalerien in Salzburg. So zählt Thaddaeus Ropac zweifelsohne zu den Global Player der Szene mit bekannten Künstlern von Anselm Kiefer über Georg Baselitz und Valie Export bis hin zu Andy Warhol und Galerien neben Salzburg in London, Paris und Seoul. „Die Galerie Ropac bietet die zeitgenössischen Klassiker“, wie Kunsthistorikerin Gabi Freischlager es ausdrückt.

Über die traditionsreichen Galerien hinaus, wie beispielsweise die Galerie Welz, die sich bereits seit den 30er-Jahren auf Werke der internationalen und österreichischen klassischen Moderne spezialisiert hat, sind es auch die jungen Galeristen, die die Salzburger Kunstszene bereichern. „In Salzburg sind einige junge und sehr engagierte Galerist*innen am Start, die frischen Wind ins Kunstgeschehen bringen“, so Freischlager, die für Interessierte auch maßgeschneiderte Galerienführungen anbietet. Zu diesen zählen beispielsweise Sophia Vonier, die 2019 ihre Galerie in Salzburg eröffnet hat, Clara Kanz, die sich mit der Galerie Trapp auf zeitgenössische Malerei, Zeichnung und Skulptur spezialisiert hat, sowie auch die jungen Galeristen der Elektrohalle Rhomberg.

Junge Galerien eröffnen oftmals auch jungen, aufstrebenden Künstlern neue Chancen und locken andererseits gerade auch jüngere Kunstinteressierte an, deren Budget noch nicht für die ganz großen, bekannten Künstler reicht. Wobei: „Nur keine Schwellenangst!“, rät Gabi Freischlager, „Besucher sind in jeder Galerie willkommen, die Galerist*innen freuen sich über kunstinteressiertes Publikum!“

Einen umfassenden Überblick über Salzburgs Galerien und aktuelle Ausstellungen sowie Veranstaltungen in den Kauf- wie auch den Stadtgalerien bietet die Broschüre Kunst in Salzburg bzw. die Website www.kunst-in-salzburg.at.

Eintauchen in zeitgenössische Kunst

Geführte Kunst-Spaziergänge bieten auch Neuentdeckern die Chance, erste Einblicke in moderne und zeitgenössische Kunst zu gewinnen, und ohne jegliche Hemmnisse den vielleicht ersten Galeriebesuch zu erleben. Unter dem Motto „Lehen/Sehen“ entführt dieser Galerienspaziergang in den eher dezentralen und dabei urbansten Stadtteil von Salzburg. Die drei Lehener Galerien laden zum Spaziergang durch das Viertel, den Besuch der Stadtgalerie Lehen, des Fotohofs und der Galerie Eboran in bewusst ungezwungener Atmosphäre. Nächster Termin: 7. September 2022, 17.30 Uhr.

Der „Walk of Modern Art“ hingegen führt durch einen Kunst- und Skulpturen-Parcours an 13 unterschiedliche Stationen der Innenstadt, zu den schönsten Plätzen, aber auch zum einen oder anderen versteckten Winkel. Moderne Kunst wird mit diesen 13 Kunst-Standorten bewusst in Kontrast gesetzt mit dem traditionsreichen Ambiente Salzburgs. „Mit zeitgenössischer Kunst muss man sich bewusst auseinandersetzen, um sie zu entschlüsseln“, ist Gabi Freischlager überzeugt. „Das Zusammenspiel unserer Barock-geprägten historischen Altstadt mit Skulpturen wie beispielsweise der „Awilda“ in der Dietrichsruh oder den „Gurken“ im Furtwänglerpark stößt anfangs vielleicht auf Ablehnung, macht aber gerade die Spannung aus.“ Nächste Termine: 12. August und 23. September, 15 Uhr, Anmeldung erforderlich.