Fleckenlos

Von harmlosen, charmanten Sommersprossen bis hin zu großflächigen Farbveränderungen der Haut:

Eine gestörte Bildung der Farbpigmente kann unterschiedlichste Ursachen und Ausprägungen haben –

viele der ungeliebten Flecken und Male können mit der richtigen und professionellen Behandlung

zum Verschwinden gebracht werden.

Pigmentstörungen sind Veränderungen der Hautfarbe, die durch eine übermäßige oder unregelmäßige Produktion von Melanin, dem Pigment, das für die Farbe der Haut verantwortlich ist, verursacht werden. Im Falle einer Hyperpigmentierung tritt Melatonin konzentriert auf und äußert sich in dunklen Flecken, wie Sommersprossen, Café-au-lait oder Altersflecken, Melasmen und Muttermalen. Hypopigmentierung hingegen bedeutet, dass die Melaninproduktion gestört ist und zu wenig, bzw. gar keine Pigmente in der Haut vorhanden sind, also die Haut an diesen Stellen ihre Farbe verliert.

Die Ursachen für eine Pigmentstörung liegen zum einen in der Veranlagung (wie beispielsweise Sommersprossen), sind zum anderen hormonellen Ursprungs, wie Melasmen, die sich durch großflächige, bräunliche Verfärbungen bemerkbar machen, oftmals während der Schwangerschaft oder bei hormoneller Verhütung. Auch manche Medikamente, wie auch ätherische Öle können photosensibilisierend wirken und Hyperpigmentation auslösen.

Eine weitere häufige Pigmentstörung ist die postinflammatorische Hyperpigmentierung, die nach einer Entzündung oder Verletzung der Haut auftritt. Dies kann durch Akne, Verbrennungen, Schnitte oder andere Hautverletzungen verursacht werden. Die betroffenen Stellen werden dunkler als die umliegende Haut und können lange Zeit sichtbar bleiben.

Und – natürlich – können Pigmentstörungen auch nur durch Sonneneinstrahlung verursacht werden. Übermäßige Sonnenexposition führt im zunehmenden Alter oftmals zu Sonnenflecken oder Altersflecken, die als dunkle Bereiche auf der Haut erscheinen. Diese treten häufig an den Händen, im Gesicht, im Dekolleté und an anderen Bereichen des Körpers auf, die häufig der Sonne ausgesetzt sind.

Die verminderte Pigmentierung – Hypopigmentierung – kann ebenfalls postinflammatorisch nach Entzündungen oder Verletzungen der Haut auftreten. Eine weitere Ursache für Hypopigmentierung ist beispielsweise die Autoimmunerkrankung Vitiligo, besser bekannt als Weißfleckenkrankheit, die sehr schwer und kaum dauerhaft zu behandeln ist.