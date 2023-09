Es war einmal das Personal…

Wertewandel und Teilzeit

Seit den 70er Jahren ist die Teilzeitarbeit auf dem Vormarsch, damals brachte sie beispielsweise Mütter in das Arbeitsleben, die sonst zuhause geblieben wären. In der Stadt Salzburg sind heute 32,6 % in Teilzeit, somit ist jeder dritte Beschäftigte in Teilzeit angestellt. Bei beiden Geschlechtern steigt die Teilzeitquote, wobei der Anteil bei Frauen 50,7 % und bei Männern 12,6 % (2022) beträgt. Hier wirkt der Ausbildungsgrad interessanterweise antagonistisch. Je besser die Ausbildung bei Männern, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf Teilzeit, bei Frauen verhält es sich genau umgekehrt. „Wir haben im Juni eine Umfrage unter unseren Mitgliedsbetrieben nach ihrer Einschätzung zu den Gründen für Teilzeitarbeit ihrer Mitarbeiter durchgeführt. 55 % gaben den Wunsch nach besserer Work-Life Balance an, 49 % sprechen von fehlenden Anreizen im Steuersystem bei Vollzeit und 31 % beklagen fehlende Kinderbetreuungsplätze“.

Laut der deutschen TAZ stellen deutsche Personalabteilungen inzwischen nur mehr ungern junge Leute ein, weil diese zu viel fordern: keine Vollzeit, Homeoffice als Regel und flexible Arbeitszeiten. Dazu käme noch fehlender Wille in Krisenzeiten auch mal durchzubeißen und Überstunden in Kauf zu nehmen, um den Laden am Laufen zu halten. „Dass die Jugend weniger arbeitet, kann ich empirisch nicht belegen. Aber es ist schon so, dass nicht die Betriebe nur Teilzeitkräfte einstellen wollen, sondern es sind oftmals die Arbeitnehmer, die das fordern“, erzählt Lorenz Huber über seine Erfahrungen als Wirtschaftsvertreter. Soziologe Dimmel erklärt das Phänomen unter anderem damit, dass gerade in den österreichischen Ballungszentren die Anschaffung von Wohnungseigentum aus Erwerbseinkommen ohnehin nicht mehr realisierbar sei: „Die alte meritokratische Aufstiegslegende, die besagt, wenn du arbeitest, dann schaffst du dir was, hat ihre Bindungswirkung verloren. Wenn ich eh weiß, dass ich mir keinen Wohlstand erarbeiten kann, dann versuche ich es erst gar nicht und genieße das Hier und Jetzt.“