Dresscode: Sommer!

Zeit der großen Roben

Und dann sind da natürlich die Salzburger Festspiele: Sie gehören zum Salzburger Sommer wie die Sonne! 179 Aufführungen und jede Menge Side-Events, große Auffahrten, festliche Matineen, Konzerte, Lesungen u.v.m. stehen am Programm. Und damit die Frage: Was ziehe ich an?

Mit Beginn der Festspiele ist die Zeit der großen Roben und festlichen Abendkleider angebrochen. Zumindest was die großen Auffahrten an Premierenabenden betrifft. Denn, wie überall in der Modewelt, haben sich die Regeln, was sich schickt und was als angemessen empfunden wird, in den vergangenen Jahren sehr gelockert.