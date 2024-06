New Leadership im täglichen Arbeitsleben

Im Alltag kann sich New Leadership durch regelmäßige Feedbackgespräche, offene Kommunikationskanäle und die Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse auswirken. Vor allem emotionale Sicherheit wird für Mitarbeiter immer wichtiger. Hier geht es darum, jedem im Team das Vertrauen zu geben, dass seine Meinung zählt und konstruktive Kritik immer eingebracht werden kann. Führungskräfte, die diese Prinzipien umsetzen, schaffen eine Arbeitsumgebung, in der Mitarbeiter sich wertgeschätzt und gehört fühlen. Dies führt nicht nur zu einer höheren Zufriedenheit und Motivation, sondern auch zu einer gesteigerten Leistungs- und Innovationsfähigkeit.

Performanceverbesserungen durch New Leadership

Studien zeigen, dass Unternehmen, die auf New Leadership setzen, eine signifikante Verbesserung ihrer Performance verzeichnen. Dies liegt daran, dass motivierte und engagierte Mitarbeiter produktiver sind und kreative Lösungen für Probleme entwickeln. Durch das Schaffen einer unterstützenden und positiven Arbeitsumgebung wird die Fluktuation reduziert und die Mitarbeiterbindung gestärkt, was langfristig zu einer stabileren und erfolgreicheren Organisation führt.

Wo wird New Leadership am besten eingesetzt?

New Leadership ist besonders effektiv in Branchen, die schnellen Veränderungen und hohen Innovationsdruck ausgesetzt sind. Dazu gehören die Technologiebranche, Start-ups und Unternehmen, die sich in einem starken Wettbewerbsumfeld bewegen. Aber auch traditionelle Branchen können von den Prinzipien des New Leadership profitieren, indem diese ihre Organisationskultur modernisieren und an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt anpassen.

Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit

Für Führungskräfte ist es essenziell, ihre eigene Wirkung und Rolle regelmäßig zu reflektieren. Die tägliche Umsetzung klarer Führung erfordert Energie und das Bewusstsein über die eigene Wirksamkeit. !!!Somit müssen Führungskräfte sich ihrer eigenen Kompetenzen und der Wirkung, die sie erzielen, bewusst werden, um ihre Energie und Effektivität zu steigern. „Die besten Ergebnisse erreicht man, wenn man in der Lage ist, sich mit sich selbst zu verbinden. Wir arbeiten bewusst mit dem Körper der Teilnehmer unserer Leadership Seminare. Diese Prozesse, die man auch als Embodiment verstehen kann, machen letztendlich wahre Authentizität möglich. Wer nicht wahrhaft authentisch ist, wird mit New Leadership nicht erfolgreich sein“, sind sich die Leadership Experten Sin Wei Tan und Gertraud Egger sicher.