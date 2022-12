DAS BESTE

FÜR DIE GESUNDHEIT

DER PASSENDE JOB

Der Bedarf an Pflege und Betreuung wird immer größer. Das Hilfswerk ist daher laufend auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. In der Hauskrankenpflege und in Seniorenheimen finden Interessierte eine Arbeit mit Sinn und Zukunft.

Individuell. Der Arbeitsalltag in der Langzeitpflege gestaltet sich abwechslungsreich und jeden Tag neu. Jeder Mensch ist anders und jede Betreuung individuell auf den Kunden abgestimmt. Durch die 1:1 Betreuung in der mobilen Pflege kann man sich voll und ganz auf sein Gegenüber einlassen.

Innovativ. Das Hilfswerk investiert viel Zeit in innovative Pflege- und Betreuungskonzepte, wobei auch Mitarbeiter als „Experten der Praxis“ miteingebunden werden und mitgestalten können. Zudem wird digital dokumentiert und eine moderne Arbeitstechnik eingesetzt, die den Berufsalltag erleichtert.