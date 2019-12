10 Dez Christian Tramitz und ein Ohrwurm namens Bakabu

Der beliebte deutsche Schauspieler Christian Tramitz leiht den Figuren im Hörbuch mit Witz und Charme seine Stimme. Warum ihm die Sprachkompetenz von Kindern am Herzen liegt, hat er Andrea Eder erzählt.

Warum ist Bakabu und die Sprachförderung von Kindern ein Anliegen für Sie?

Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Kinder nicht nur vor dem Handy oder vor dem Smartphone sitzen. Ich glaube, dass es immer noch wichtig ist, dass sie entweder selber etwas lesen, oder dass sie etwas Interessantes hören beziehungsweise zuhören. Geschichten zu erzählen finde ich nach wie vor wirklich toll und ich glaube, dass es den Kindern unheimlichen Spaß macht zuzuhören.

Was bedeutet es, eine Sprache zu beherrschen?

In erster Linie bedeutet es, dass man sich mit anderen Menschen verständigen kann. Und das ist unheimlich wichtig!

Was fehlt, wenn man das nicht kann?

Wenn man eine Sprache nicht beherrscht, kann man sich auch nicht unterhalten. Dann fehlt die Kommunikation. Man kennt das ja: Wenn man in ein Land kommt, dessen Sprache man nicht spricht, ist es schwer, sich zu verständigen… Sprache ist Kommunikation!

Wie gefällt ihnen Bakabu?

Bakabu finde ich super. Ich liebe die vielen verschiedenen Charaktere wie Mimi Lou, den durchgeknallten Knallfrosch oder Charlie Gru, Bakabus besten Freund. Es macht irrsinnigen Spaß, das Buch zu lesen – ich finde die Geschichten einfach spannend.

Hätten Sie Bakabu als Kind gemocht? Warum?

Ich bin mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und ich habe die wirklich sehr gemocht. Kennt man die in Österreich schon auch, oder? Ich weiß es jetzt natürlich nicht hundertprozentig, aber Bakabu hätte ich als Kind wahrscheinlich auch gemocht.

Warum ist es zu diesem Projekt gekommen?

Es ist wahnsinnig schwer, das zu beantworten. Manchmal fühlt man sich mit einem Projekt einfach wohl, gerade bei einem Hörbuch oder bei einem Musikstück kann man das eigentlich nie begründen. Ich kann nur sagen: Ich mag das Projekt!

Und dazu gekommen, ist es schließlich, weil der entzückende Ferdinand Auhser mich gebeten hat mitzumachen – und mich letztendlich auch bezahlt hat.

Bald ist Weihnachten – wie feiern Sie?

Diesmal feiere ich Weihnachten gar nicht, ich fahre mit meiner Familie weit weg, ich verrate aber noch nicht wohin!

Was halten Sie vom oft zitierten „Konsumwahn“ zu Weihnachten?

Konsumwahn zu Weihnachten ist in unserer Familie eine Tradition. Trotz der Versprechungen, sich gegenseitig nichts zu schenken, hält sich kein Mensch dran und wir beschenken uns sehr reichhaltig.

Welches Weihnachtslied darf nicht fehlen? Warum?

Ich finde, dass jedes Weihnachtlied fehlen darf, außer „White Christmas“ von Bing Crosby.

Ihre schönste Kindheitsweihnachtserinnerung?

Meine schönste Erinnerung ist, als ich damals einen „Jack in der Box“ bekommen habe. So einen zu besitzen, war immer mein Traum. Jack in der Box ist eine Art Kasten, an dem man seitlich dreht, der dann ein Lied spielt und plötzlich springt ein Kasperl raus. Leider war er nach zwei Stunden kaputt.

Verbringen Sie oft Zeit in Österreich?

Oh ja, ich verbringe sogar viel Zeit in Österreich: zum Beispiel wenn ich die Bakabu-Hörbücher aufnehme. Außerdem wohnt mein Bruder in Österreich, in Wien. Und wenn er Zeit hat, besuche ich ihn manchmal.

Sind Sie gerne in Salzburg? Was gefällt Ihnen dort besonders?

Salzburg? Da regnet es eigentlich andauernd. 🙂

Werden noch mehr Bakabu-CDs mit Ihnen folgen?

Es werden sogar noch sehr, sehr viele Bakabu-CDs folgen, weil ich plane, damit meine Rente zu finanzieren.

Verraten Sie uns, was Sie in nächster Zukunft planen?

In nächster Zukunft steht ein Kinofilm auf dem Plan, über den ich aber noch nicht reden darf, weil ich sonst eine hohe Strafe bezahlen muss. Und ansonsten: „Hubert und Staller“, nein, „Hubert ohne Staller“ heißt es jetzt, geht natürlich weiter und es gibt noch eine Serie, die ich parallel dazu in Berlin drehe, die heißt „Schwester & Schwester“ und die ist, glaube ich, auch ganz lustig.