Salzburg Global Seminar eröffnete am Mittwoch, den14. Dezember die Ausstellung „Children in War“. Nachdem die von der Ukrainerin Olena Prokopenko kuratierten Fotografien unter anderem in Belgien, USA, Israel und dem Vatikan waren, werden sie nun in Kooperation mit dem Ukrainian Institute of Public Diplomacy im Schloss Leopoldskron in Salzburg gezeigt.