Ein Dolphin zum Verlieben

Als nächstes ist BYDs Kleinwagen dran. Außen wirkt er auf den ersten Blick etwas klobig, allerdings gleichen die Chinesen das mit einem ausgeklügelten Beleuchtungskonzept wieder aus. Frauen finden den Dolphin von Natur aus süß. Innen wurde wesentlich mehr Hartplastik als im Atto verbaut. Verständlich, denn irgendwie muss sich der günstige Preis ja rechnen. Auch der Dolphin bietet auf der Rückbank reichlich Platz und Fußfreiheit, dafür muss man wieder Einschränkungen beim Kofferraum hinnehmen. Schön wäre es gewesen, wenn die Ingenieure die Rückbank einfach verschiebbar gestaltet hätten. Aber die legten wohl Wert auf etwas anderes, nämlich auf ein so einfaches Fahrerlebnis wie nur möglich. Das Minimum an Knöpfen und Einstellungsmöglichkeiten wurde aber unglaublich intelligent gelöst. Es ist die Freude der absoluten Einfachheit, die sich durch die Bedienung zieht.

Die 95 PS starke Active Ausstattung ist leider nur für reine Stadtfahrer zu empfehlen. Wer das Auto auch Überland nutzen möchte, muss auf 204 PS aufstocken, dann fährt er sich aber derart angenehm, dass man ihn nicht mehr missen möchte. Bei Batteriegröße, Beschleunigung und Reichweite ist der Dolphin mit dem Atto gleich auf. Interessant, da er 100 Kilo leichter ist und beinahe den gleichen CW-Wert aufweist, sollte er im Verbrauch eigentlich vorneweg fahren.

Software

Es gibt nicht viele Autobauer, die in der Lage sind, eine so intelligente Softwarelösung wie BYD zu entwickeln. Ein kleines Display hinter dem Lenkrad zeigt alle relevanten Fahrdaten an, der Rest läuft über den großen Touchscreen in der Mitte, der je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat betrieben wird. Es ist unglaublich einfach, einen BYD zu bedienen, so verzettelt man sich während der Fahrt nicht in lästigen Untermenüs, sondern kommt sofort zu den benötigten Funktionen. Die Software ist auf höchstem Niveau. Während BYD in Sachen Benutzungsfreundlichkeit an etlichen deutschen Konkurrenten vorbeizieht, kann man das vom teilautonomen Fahren nicht behaupten, denn hier gab es etliche Situationen, in denen auf der Autobahn das große Schlangenlinienfahren begann, weil der Bordcomputer sich bei der Spurberechnung unsicher war. Ebenfalls verbesserungswürdig ist die Ladeplanung, da der BYD immer nur die nächsten Stromladetankstellen anzeigt, ohne sie schon vorweg in die Route integrieren zu können. Toll und nicht selbstverständlich ist die serienmäßige 360-Grad Kamera, die das Einparken zum Kinderspiel macht.

Wärmepumpe hui, Heizung pfui

Alle BYDs kommen mit eingebauter Wärmepumpe daher, die eine gleichmäßige Temperatur der Batterie garantiert und Abwärme in Strom umwandelt, so wird auch der Akku geschont, sobald man heizt oder die Klimaanlage einschaltet. Über App kann man das Auto sogar vorklimatisieren. Trotzdem überzeugte uns die Heizung nicht, da sie sich mit allen Mitteln dagegen sträubte, das Auto richtig warm aufzuheizen. Das ist gerade im winterlichen Österreich ein Muss. War das Auto dann letztendlich – bei vom Bordcomputer kolportierten 28 Grad (gefühlten 22 Grad) – einigermaßen warm, blieb trotzdem noch ein kaltes Gefühl auf den Oberschenkeln.

Blade Batterie

Die BYD eigene Blade Battery ist eine der besten und sichersten Batterielösungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Sie kommt gänzlich ohne Nickel, Cadium oder Kobalt aus und verfügt über eine besonders lange Lebensdauer. Zusätzlich fangen die Batterien bei Unfällen nur extrem schwer Feuer und sind somit auch sicherheitstechnisch State of the Art. Gespannt darf man auf den Seal sein, der die Batterie fix im Rahmen verbaut hat (Cell-to-Body Technologie).

Starkes Händlernetz

Bei neuen Anbietern steht immer die Frage nach Servicepartnern im Mittelpunkt, denn wenn es die nicht gibt, können Defekte nicht vor Ort repariert werden. Dass der Mechaniker ums Eck nicht an Ersatzteile kommt oder das Auto für Garantieansprüche erst mal in ein anderes Bundesland gebracht werden muss, ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Hier hat BYD mit der Denzel Gruppe einen starken Partner. Mit Autohändlern und einem Werkstätten Netz in ganz Österreich kann man sich ganz beruhigt auf die neue E-Mobilität einlassen. Das Partnernetzwerk im Salzburgerland wird spätestens im Jänner ausgerollt, ab dann kann die Modellpalette auch hier Probe gefahren werden.

Absolut konkurrenzfähig

Was BYD hier nach Europa bringt, sind hochwertige Produkte, die gekommen sind, um zu bleiben. Die europäische Konkurrenz darf sich warm anziehen, wenn sie hier mithalten will, denn die Mittelklasse dürfte besonders hart umkämpft bleiben und gerade hier ist der Preis ein gewichtiges Argument für die Käufer. Für alle täglichen Erledigungen sind Atto und Dolphin die perfekten Begleiter für Menschen, die ein Auto möchten, das solide funktioniert und sich nicht in Spielereien verliert. Die BYD Mittelklasse ist sicher nichts, um die Faszination Motorsport auf der Straße zu erleben, ebenso wenig verfügt sie über beeindruckende Attitüde, aber ist ein unterhaltsamer und freundlicher Partner für jeden Tag, der seine Absatzzahlen in Europa erreichen und den etablierten Herstellern so manchen Kunden streitig machen wird.