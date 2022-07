Baustellenfest im Zentrum für Visionen

Das Projekt mit Büros & Geschäftslokalen, Veranstaltungsstätten, Gesundheitszentrum & Fitness, Hotel & Seminar, Hallenbad,…

schreitet in großen Schritten voran. Wer hart arbeitet, darf auch einmal feiern. Am 8.6.2022 lud Bauherr Stephan Kaindl-Hönig

deshalb die Planer und Handwerker zu einem Fest am Gelände des Zentrum für Visionen in Puch-Urstein.

Im Erdgeschoß des Rohbaus von Bauteil 4 wichen die Arbeitsgeräte großen Grillern, Tischen, Bänken und einer Ausschank. Die fantastische kulinarische Versorgung kam von Bernard Simunovic, dem Betreiber des Stadtimbiss Lois in Mittersill. Noch heute wird von diesem außergewöhnlichen Fest gesprochen. Für Stimmung sorgten auch die von Empl Bau mitgebrachte Karaokemaschine sowie die sommerlichen Temperaturen, die sich im Schatten der architektonisch anspruchsvollen Rohbaukonstruktion leicht aushalten ließen. Natürlich gab der Bauherr für alle, die nicht regelmäßig vor Ort sind, auch eine umfangreiche Hausführung durch das einzigartige Projekt.

Teils ist der Ausbau bereits voll im Gange und mit Spätherbst dieses Jahres ist der Komplettrohbau der rund 22.000 Quadratmeter fertiggestellt. Über den Winter startet dann der Ausbau, damit ab Sommer 2023 das Projekt in Vollbetrieb gehen kann.