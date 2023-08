Unvergleichliches Naturerlebnis

Zwei unterschiedlich anspruchsvolle Routen auf Schotter- und Forststraßen mit bis zu 400 Kilometern und 8000 Höhenmetern hat das Organisationsteam mit den Bikes selbst befahren und ausgewählt. Die Teilnehmer erhalten die GPX-Daten einen Monat vor dem Start, damit sie sich auf den Trail vorbereiten können. Beeindruckend schön sind die Landschaften und Orte, durch die der Salt&Lake-Trail führt. Vorbei an zahlreichen Seen wie dem Wolfgangsee, dem Hallstätter See und den Hinterseen leitet der Trail die Biker und Bikerinnen durch die Weltkulturerbe-Städte Salzburg und Hallstatt, die Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl und Bad Reichenhall in Bayern. Bergetappen zur „Ewigen Wand“ nahe Bad Ischl, im Dachsteingebiet und rund um den Hochkönig sorgen für die sportliche Herausforderung.

Für beide Routen gilt ein offizielles Zeitlimit von neun Tagen. „Diese Cutoff-Zeit ist für alle sportlichen Bikerinnen und Biker zu schaffen – auch ohne täglich zwölf Stunden auf dem Rad verbringen zu müssen. Es bleibt also genug Zeit, um die Natur, die Städte und ‚die Schmankerl‘ auf der einen oder anderen Berghütte entlang der Strecke genießen zu können“, ist Andrea Friembichler überzeugt.