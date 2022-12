Aus heiterem Himmel

In seinem brandaktuellen Buch „Starker Rücken ohne Anstrengung. Schmerzfrei durch Überwindung der Sitzkrankheit“ (Verlag Braumüller) erklärt Dr. Christian Behrendt anhand anschaulicher Beispiele, weshalb Rücken- und Bandscheibenschäden, genauso wie Gelenkprobleme und Arthrose entstehen und erklärt das „Sturfen“, seine innovative Dehn-Methode. „Die derzeit am meisten erfolgversprechende Therapie zur Vermeidung sitzbedingter Rückenschmerzen ist eine Wiederherstellung der vollen Elastizität der Muskulatur“, erläutert Dr. Behrend das Wirkprinzip des Sturfens. „Durch das Sitzen in der Schulzeit haben sich der Hüftbeugemuskel und weitere Muskeln verkürzt, was die tiefen Rückenmuskeln schwächt. Durch Elastopressur kann dies wieder behoben werden, muss jedoch anschließend durch tägliche Dehnungsübungen gehalten werden.“

Rückenfreundlich leben

Um nach einem Hexenschuss fortan rückenfreundlicher zu leben und chronischen Rückenschmerzen vorzubeugen, empfiehlt sich regelmäßige körperliche Aktivität – denn Bewegung ist immer noch die beste Prävention. Während man früher bei Rückenschmerzen allgemein auf Schonung und Bettruhe setzte, vertraut man heute speziellen Therapieverfahren wie Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik oder Physiotherapie. Denn eine trainierte, flexible Rückenmuskulatur sorgt langfristig dafür, dass der Hexenschuss kein Wiederholungstäter wird. Wurde das Kreuz durch gezieltes Training gestärkt, kann in weiterer Folge jede beliebige Sportart wieder unbedenklich ausgeübt werden.