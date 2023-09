So individuell wie Ihr Event

Das denkmalgeschützte »Magazin3« zählt zu den besonders markanten Gebäuden der Stadt Bad Reichenhall. Das gesamte Areal »Alte Saline« umfasst eine Grundfläche von ca. 24.000 m2. Seit 1999 ist es im Besitz der Kur-Bau Bad Reichenhall & Alpenland Immobilien GmbH. Unter König Ludwig I. von Bayern erbaut, war die Saline von 1844 bis 1929 in Betrieb. Nach liebevoller Restaurierung im Jahre 2019 steht das Magazin3 heute als Eventlocation mit einzigartiger Loft-Atmosphäre zur Verfügung.

Die Erfolgsfaktoren für eine Tagung oder ein Meeting sind vielfältig: Eine eindrucksvolle Location, eine zentrale Lage und kulinarische Köstlichkeiten für zwischendurch gehören in jedem Fall dazu. Im Magazin3 finden sich für jeden Anlass und jede Personenzahl die perfekten Räumlichkeiten. Das kompetente Team bereitet jede Tagung oder Kongress ganz individuell vor: Vom Mobiliar über das Catering bis hin zur technischen Ausstattung. Egal ob nachhaltig, traditionell oder innovativ, in der spektakulären Eventlocation Magazin3 sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. So wird hier vom exklusiven Gala-Dinner im stilvollen Erlebnisspeicher über die mitreißende Cocktailparty in der historischen Salzwerkstatt mit Sambaklängen und Liegestühlen bis zur gelungenen Weihnachtsfeier jeder Kundenwunsch perfekt in Szene gesetzt. Vor allem für Autopräsentationen eignet sich das historische Gebäude dank der großen Tore und des unvergleichlichen Ambientes besonders gut.