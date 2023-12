Adults only – entspannter Winterurlaub im Salzkammergut gefällig?

Wir im Hotel Eichingerbauer wissen, wie wichtig es ist, dem Trubel des Alltags mal zu entfliehen. Genau deshalb haben wir beschlossen, unsere Türen von 08. Jänner bis 24. März 2024 für die jungen Heranwachsenden zu verschließen, um unseren erwachsenen Gästen, ab 16 Jahren, einen Ort der Ruhe & Erholung zu bieten.

Wir sind seit mehr als 50 Jahren ein generationsübergreifendes Hotel und obwohl wir alle unsere Gäste lieben, denken wir, dass es an der Zeit ist, den Erwachsenen einen kinderfreien Raum zu gönnen. Sie können sich im EichSPA entspannen, an der Hotelbar einen Cocktail genießen & unsere kulinarischen Künste in vollen Zügen auskosten – und das alles bei uns im Hotel Eichingerbauer, wo die Gemütlichkeit auf Sie wartet.