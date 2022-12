Achterbahn der Hormone

Vorbei sind die Zeiten, in denen Frauen und Männer im besten Alter hinter vorgehaltener Hand über hormonell bedingte Symptome wie emotionale Unausgeglichenheit oder Libidoverlust sprechen mussten. Das Klimakterium darf als Lebensphase offen angenommen werden. Nicht der Mangel (an straffer Haut, fülligem Haar, Libido) sollte länger im Fokus stehen. Denn Frauen und Männer gelten heutzutage mit dem Einsetzen der Meno- bzw. Andropause weder als alt noch als unattraktiv und müssen ihre Träume und Wünsche noch lange nicht an den Nagel hängen! Klar – es kommt nicht jeder ohne Symptome durch diese Zeit hindurch, aber jeder kann mit einer optimistischen Einstellung das Beste daraus machen.

Ein Meilenstein im Leben der Frau

Ein Frauenleben besteht naturgemäß aus Zyklen. Die Periode begleitet Frauen über Jahrzehnte hinweg, beeinflusst Verhütung, Kinderwunsch, Lebensplanung – bis sie mit dem Einsetzen der Menopause für viele Frauen zu einem Stolperstein wird, da sich Körper und Psyche maßgeblich verändern. Als Klimakterium bezeichnet man den Zeitraum der hormonellen Umstellung am Ende der fruchtbaren Lebensphase einer Frau, wobei Mediziner diesen Zeitraum in die Prämenopause (erste Veränderungen der Hormonproduktion in den Jahren vor dem Klimakterium), die Perimenopause (Zeitphase kurz vor dem Ausbleiben der Menstruation), die Menopause (Zeitpunkt der letzten Menstruation, der mindestens 12 Monate lang keine Blutung folgt) und die Postmenopause unterteilen.

Zu den „Big 5“ an Wechselbeschwerden gehören Hitzewallungen, Schlafstörungen, Depressionen, vaginale Trockenheit und Inkontinenz. Aber auch andere Symptome wie Gewichtszunahme, Müdigkeit, Hautalterung, Muskel- und Gelenkschmerzen, wiederkehrende Blasenentzündungen können Frauen über 50 ziemlich zusetzen. In der Menopause trifft es knapp ein Drittel der Frauen, deren Körper durch die Hormon-Achterbahn von Östrogen, Progesteron und Co. so richtig durcheinandergewirbelt wird, was eine medizinische Behandlung durchaus sinnvoll macht. Ein anderes Drittel der Frauen hat gar keine, ein weiteres Drittel nur leichte Beschwerden.