A stade Zeit

Die Zeit zwischen den Jahren

Nach keltischer Überlieferung hält die Welt in der Zeit zwischen der Wintersonnenwende und Silvester den Atem an, bis endgültig entschieden ist, ob sie sich noch ein Jahr weiterdreht und die Sonne wieder zurückkommt. Wir ziehen uns während der magischen Raunächte ins Haus zurück, der Winter ist nun am stärksten und wir begegnen ihm mit reinigendem Räucherwerk. Nach Weihnachten ist das alte Jahr irgendwie schon am Ende, aber das neue lässt noch bis Silvester auf sich warten. Es lässt sich eine befreiende Leere in dieser Zeit erspüren, auch in der Arbeit geht es jetzt um nicht all zu viel. Bei allen Unternehmungen lohnt es sich jetzt, mehr denn je im gegenwärtigen Moment zu sein. Die innere Ruhe sollte nun ihren Höhepunkt erreichen, nur unterbrochen von den Vorbereitungen auf Silvester. Mit dem letzten Jahr hat man im besten Fall während des Advents schon abgeschlossen und Pläne für das kommende sollten tunlichst vermieden werden. Die Zeit zwischen den Jahren schafft eine „kreative“ Lücke. Es ist eine schöpferische Leere, die entsteht, wenn weder Vergangenheit noch Zukunft groß von Belang sind und so ist Loslassen das Motto dieser kurzen, aber intensiven Zeit.