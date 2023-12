30 Jahre und kein bisschen leise

Es ist ein ganz eigenes Flair, das Ambiente erinnert an alte Zeiten, lässt Nostalgie aufkommen. Das Rockhouse besticht einfach mit einer Patina, die dazugehört wie die Musik. Dunkel gehalten, geht es rein in den Stein, in den Rock, dem das Rockhouse seinen Namen verdankt. Denn nicht die Musikrichtung ist namensgebend. Viel mehr als nur ein Genre finden hier ihre musikalische Heimat, im Gegenteil: kaum ein Genre, das das Rockhouse noch nicht gestreift hätte. Mehr als 10.000 Bands, Künstlerinnen und Künstler haben die Bühnen des Rockhouse in den vergangenen 30 Jahren bespielt, rund 9.000 Veranstaltungen sind hier vonstattengegangen und haben das Rockhouse Salzburg zu einem Fixstern am Musikhimmel – nicht nur in Österreich – gemacht.

Es sind große Namen der Musikszene, die das Rockhouse beehrt haben: Alte Legenden wie Thin Lizzy, Marianne Faithfull, Eric Burdon & The Animals, Simple Minds und Crowded House. Indie und Alternative Kult von Tocotronic, HIM und Queens of the Stone Age bis Portugal The Man, Bush und The National. HipHop Allstars à la Deichkind, Fettes Brot, De La Soul und Seeed. Punk Rock Urgesteine wie New Model Army, Dee Dee Ramone und Henry Rollins. Die Metal Crème de la Crème mit Sepultura, Sabaton, Anthrax, Machine Head und vieles vieles mehr. Alle Highlights aus 30 Jahren anzuführen, ist schwierig und würde hier alle Grenzen sprengen.

Karriereschmiede

Andererseits sind es aber genauso die ganz jungen Künstler, die neu gegründeten Bands, die innovativen Musikmacher, die im Rockhouse ihre ersten Bühnenerfahrung machen durften, die das Rockhouse zu dem machen, was es ist. Nicht wenige, heute berühmte Bands haben ihre Karriere mehr oder weniger im Rockhouse gestartet oder haben hier schon die Bühne gerockt, als der Rest der Welt noch nichts von ihnen wusste. Bestes Beispiel dafür sind vielleicht die Sportfreunde Stiller, die ihr erstes Konzert im Rockhouse noch als Vorband zu „Heinz aus Wien“ gespielt haben. „Es war ein eher schlecht verkauftes Konzert, noch dazu in der Bar, also auf unserer kleinen Bühne“, erinnert sich Susanna Kuschnig, „dieses Jahr gastieren sie am 19. Dezember bei uns und ihr Konzert war sofort ausverkauft.“ Dass die Sportfreunde Stiller ein Konzert in dieser Größenordnung spielen, hat Seltenheitswert. „Uns verbindet halt schon eine etwas längere Bekanntschaft“, schmunzelt Susanna Kuschnig.

Insbesondere die Veranstaltungsreihe Eleven Empire zeigt immer wieder junge, noch unbekannte Bands. Seit 2013 programmiert Sebastian König diese Reihe: „Neben der Erweiterung von Bandbreite und Vielfalt, sind Bands hier häufig vor dem Durchbruch in eine größere Öffentlichkeit live zu sehen. So z.B. die US-amerikanische Indie-Pop Band TV Girl, die 2017 bei einer kleinen Bar Show von ca. 30 Menschen bejubelt wurde und heute, nach Spotify Zahlen, die erfolgreichste Band ist, die jemals im Rockhouse aufgetreten ist (knapp 16 Millionen monatliche Hörer). Oder Wanda, die ich für einen Obolus für eine Show begeistern konnte, und die im Laufe der Bewerbung 2015 ihren endgültigen Durchbruch erlebten. Mit stets einem Auge auf der heimischen Szene, wurden neben Wanda viele weitere österreichische Bands erstmals in diesem Rahmen im Rockhouse präsentiert: Voodoo Jürgens, Flut, Schmack, Vague, Bad Weed, Salamirecorder & The Hifi Phonos und viele mehr.“

Und die Künstler kommen immer wieder mit Freude ins Rockhouse. Nicht selten findet man auf den Tourplänen das Rockhouse Salzburg als einzigen Österreich-Termin.

Local Heroes

Hauptsächlich kennt man das Rockhouse als Konzertveranstalter, aber: „Wir sind auch ein Musikhaus für die lokale Musikszene“, so Susanna Kuschnig, „ein Musikhaus VON und FÜR lokale Musiker und besonders stolz auf unsere lokalen Bands.“ Für diese bietet das Rockhouse – neben der Möglichkeit aufzutreten – Proberäume, aber ebenso ein breit gefächertes Workshopangebot im Rahmen der Rockhouse Academy. Die fachlich hochqualitativen Workshops reichen von Singtechniken und Songwriting über Instrumental- und DJing-Workshops bis in die Randbereiche des Musik-Business, wie Tontechnik, Selbstvermarktung oder Konzertfotografie sowie spannende Künstler-Talks.

Aber auch musikinteressierte Laien kommen in der Rockhouse Academy auf ihre Kosten: von Hip-Hop Dancing über Notenlesen für Anfänger, den Ukulele Workshops bis hin zu Rock & Pop Schnupperworkshops für 6- bis 10-Jährigen sowie Rock the Family, die Schnupperworkshops für die ganze Familie während der Ferien. Sämtliche Workshops werden kostenlos angeboten – lediglich die Anmeldung ist notwendig.