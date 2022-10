Wunderpflanze Aloe Vera

Ihre Vielseitigkeit macht die Aloe Vera, was übersetzt nichts anderes als „Echte Aloe“ heißt, zu einem echten Multitalent. Zwar gibt es unzählige Aloe-Pflanzenarten, aber nur die mit wissenschaftlichem Namen Aloe Barbadensis Miller bezeichnete Aloe Vera weist eine umfassende Heilwirkung auf, wie medizinische Studien mehr und mehr belegen.

Die Königin der Aloe

Die Aloe ist eine Pflanzengattung, zu der mehr als 500 unterschiedliche Pflanzen gehören. Nur eine davon kann mit einer so umfassenden Heilwirkung aufwarten, wie es die auch unter dem Namen Wüstenlilie bekannte Aloe Vera tut. Optisch erinnert die Pflanze an einen Kaktus und wächst dicht und ohne großen Stamm direkt aus dem Boden. Die spitz zulaufenden fleischigen Blätter haben eine glatte Oberfläche mit hornigen Stacheln an den Rändern. Das Mittelmeergebiet, Indien, Mexiko, Kuba, Brasilien, Afrika sowie die Kanaren sind inzwischen Heimat der Aloe Vera – hier sind die Sommermonate von kaum Regen und einem heißen Klima geprägt. „Die Pflanze entwickelt die Heilstoffe erst bei genügend starker Sonneneinstrahlung. Nach einem langen heißen Sommer ist die Aloe am besten“, weiß Markus Behmer, Vital-Coach und Inhaber von Fit mit Aloe und ergänzt: „Wassermangel und Hitze tragen dazu bei, dass die Aloe Vera umso stärker auf die Bildung von eigenen Nährstoffen und das Befüllen ihrer Feuchtigkeitsspeicher in den Blättern angewiesen ist. Die gelartige Struktur im Blattinneren trägt zu dieser hohen Speicherkapazität bei und sorgt zudem für die Wundheilung bei Schnitten an den Blättern.“

Heilung seit Jahrtausenden

Die ursprüngliche Heimat der Aloe Vera wird auf der arabischen Halbinsel vermutet. Schon vor über 5.000 Jahren nutzten die Sumerer und Ägypter die Pflanze im medizinischen Bereich. Bei den alten Pharaonen wurde die Aloe Vera als „Pflanze der Unsterblichkeit“ und „Blut der Götter“ bezeichnet und Kleopatra nutzte der Legende nach schon Aloe Vera Gel zur Hautpflege. Über die alten Handelswege gelangte die Aloe Vera schließlich nach Griechenland, wo die Ärzte Alexander des Großen Kriegswunden mit ihr behandelten. Über Händler kam die Pflanze dann sogar bis nach Japan. Im 10. Jahrhundert wurde die Aloe in Europa eingeführt und gelangte mit den Spaniern dann in die Neue Welt, dort ist Mexiko noch immer eines der wichtigsten Anbaugebiete.

Mehr als die Summe der Wirkstoffe

Aufgrund ihrer Wirkstoffe zählt die Aloe mittlerweile zu den populärsten Pflanzen weltweit. In den vergangenen Jahrzehnten konnte sich die Wüstenlilie hierzulande immer mehr etablieren. Sie zeichnet sich durch eine ausgeklügelte Wirkstoffmischung aus, besonders das Aloe Vera Blattgel ist von tragender Bedeutung. Dieses befindet sich in flüssiger Form im Blattinneren. Bis jetzt wurden mindestens 160 wichtige Inhaltsstoffe im Blattinneren der Aloe Vera gefunden. Forscher sind sich so weit einig, dass es sich hier um einen synergistischen Effekt von allen Inhaltsstoffen handelt. Aloe Vera Experte Markus Behmer weiß, dass das die wirkliche Besonderheit an der Aloe Vera ist: „Sie vereint alles in perfekter Abstimmung zueinander und ermöglicht damit dem Körper eine Versorgung, die weit über die Zufuhr von Einzelwirkstoffen hinausgehen.“ Um das besser zu verstehen, lohnt es aber, einen Blick auf die einzelnen Inhaltsstoffe zu werfen.

Mono- und Polysaccharide haben entzündungshemmende, antibakterielle, antivirale, antimykotische sowie immunstimulierende Wirkung und fördern damit die Verdauung. Weiters sind in der Aloe Vera 7 der 22 lebenswichtigen Aminosäuren enthalten, die der menschliche Körper benötigt. Zum Beispiel hilft die Aminosäure Prolin bei der Bildung des Bindegewebes und ist Hauptbestandteil von Kollagen. Die in der Aloe Vera enthaltenen Enzyme Phosphatase, Amylase, Bradykinase, Carboxypeptidase, Catalase, Cellulase, Lipase und Peroxidase regulieren die Verdauung und fangen freie Radikale im Körper ein.