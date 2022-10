Willkommen in der Business Class

Repräsentative Räumlichkeiten, erstklassiger Service und neueste Technik sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird. Ob konzentrierte Tagung, Besprechung unter vier Augen oder Firmenfeier: Wir bieten Ihnen den passenden, individuellen Rahmen.

Hybride Meetings im Hubertushof

Die Anforderungen an Seminare und Workshops haben sich geändert. Im Hubertushof wird dafür die Komplettlösung „Weframe one“ eingesetzt. „Für uns galt es, ein System zu finden, das heutige Ansprüche an produktive hybride und gleichzeitig individuelle Meetings erfüllt“, so Max Leikermoser. Das digitale System ersetzt die übliche Standard-Technik und vereint alle nötigen Meetingtools in einem System.

Kulinarik pur

Auf den Tellern meisterhafte Kochkunst, das Ambiente stilvoll-gemütlich, der Service zuvorkommend und kompetent. Das soll auch der Seminargast spüren und von der hervorragenden Küche – ausgezeichnet mit 2 Falstaff-Gabeln – profitieren. Heimatverbunden und dennoch weltoffen, bringt Küchenmeister Rudolf Schlager den Geschmack der Region und der Jahreszeit auf den Teller. In den Pausen und nach dem Seminar sorgen wir für genussvollen kulinarischen Input. Und am Abend darf es dann schon mal ein gepflegtes Menü sein.

Gute Aussichten auf Erfolg

Die verkehrsgünstige Lage, die Nähe zu Salzburg und der Blick auf den sagenhaften Untersberg schaffen ein ideales Umfeld für erfolgreiche Seminare oder Bankette. Bestens ausgestattete Räumlichkeiten liefern die technische Voraussetzung und sorgen für Freiraum für Ideen und Gedanken. Wir pflegen einen engen Kontakt zu unseren Kunden. Die persönliche Betreuung zeichnet uns ebenso aus wie die langjährige Erfahrung und unsere hohe Flexibilität. So wird Ihre Veranstaltung zum Erfolg!