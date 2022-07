Für einen Kabarett-Tipp am heißesten Sommer-Wochenende des Jahres ist der Urbankeller gut. Edi Jäger unterhält am 29.7. und 30.7. im Urbankeller Salzburg. Sein Kabarett Programm „Es ist nur eine Phase, Hase“ bringt uns direkt zu der Lebensphase, die früher Midlife-Crisis hieß. Edis Ansager „Pubertät ist schlimm. Klar. Aber nicht so schlimm wie: Alterspubertät!“ verrät schon, dass es bei diesem Thema ans Eingemachte geht, und die Parallelen beider Lebensabschnitte für ein wahres Komikfeuerwerk sorgen. Aber Vorsicht, Klischees werden bedient. So lieben Alterspubertiere die Ruhe, das Wandern, das Wort »früher« und bestuhlte Pop-Konzerte. Männliche Alterspubertierende beginnen Trendsport-Lehrgänge oder streben eine Marathonkarriere an. Weibliche Alterspubertierende dagegen flüchten sich gern in die Spiritualität und wollen »sich neu entdecken«. Sie laufen in Yogakurse und über den Jakobsweg, sie wollen ihr Sexleben aufpeppen oder Marmelade einkochen. Was Edi Jäger hier, ganz aus dem Alltag gegriffen, zum Besten gibt, klingt erschreckend? Ist es auch. Aber vor allem sehr, sehr lustig …

Zusätzlich sorgt noch Livemusik und die ausgezeichnete Bewirtung des Urbankellers für unterhaltsame Stimmung.