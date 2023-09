Tiny Living: Wohnen auf kleinstem Raum

Minihäuser sind auf das Wesentliche begrenzt, bieten keinen Platz für unnütze Dinge und schaffen Bewusstsein dafür, welche materiellen Besitztümer man wirklich braucht. Denn in einem Haus zählen nicht die Quadratmeter, sondern die Lebensqualität.

Die Vorteile der winzigen Häuschen liegen auf der Hand: Sie benötigen wenig Grundfläche, die Investitionskosten sind überschaubar, die Errichtung in Holzbauweise ist nachhaltig, ökologisch und ressourcenschonend, zudem lässt sich das Leben möglichst flexibel und mobil gestalten. Doch Vorsicht: Da Wohnen auf kleinstem Raum ein minimalistisches Einrichtungskonzept voraussetzt, wird bei diesem Schritt nicht selten das ganze Leben umge-

krempelt.

Für die Salzburger Wohnberaterin und Grafikdesignerin Simone Kamleitner begann die Reise damit, dass sie vor acht Jahren selbst in ein Tiny House zog, um ihr Leben in vielen Dimensionen zu reduzieren: „Ich selbst habe mit der Realisierung meines 30 m2 Hauses damals einen der wichtigsten Schritte in meinem Leben gesetzt. Erstens habe ich noch mehr reduziert als vorher, nicht nur Gegenstände, sondern auch Menschen. Meine Lebenseinstellung wurde verändert“, erzählt Simone Kamleitner von ihrem Umzug in ein Tiny House.

Vom Mikrohaus zum ganzen Dorf

Am Beispiel von Mikrohaus-Expertin Simone Kamleitner sieht man, dass aus dem Kleinen ganz Großes entstehen kann. Ab sofort wird das Mikrohausdorf in Schneegattern (Gemeinde Lengau) bezogen – ein Projekt, das die Inhaberin der Konzept- & Designagentur ME & ME aus ihren eigenen Erfahrungen heraus entwickelt und unter Bedacht auf heimische Materialien auf den Markt gebracht hat. Bislang wurden die ersten fünf Häuser im Mikrohausdorf in den Kategorien 50, 70 und 90 m2 verkauft, für die Errichtung weiterer Mikrohäuser gibt es bereits Interessenten. Das Dorf entsteht auf einem Pachtgrund der Bundesforste, der auf 88 Jahre gepachtet wurde. „Seitens der Bundesforste gab es die Auflage, dass wir fünf Häuser für den Startschuss verkauft haben müssen. Diese ersten fünf Häuser werden bis März 2024 bezogen“, erzählt Simone Kamleitner, die gedanklich stets an neuen Ideen tüftelt: „Mein Ziel ist es, irgendwann Themendörfer zu realisieren, wie Seniorendörfer oder Dörfer für Alleinerziehende – dafür muss die Zeit aber noch reif werden.“

Steigender Markt für komprimierte Wohnformen

Wohin sich der Trend bei Mikrohäusern zukünftig entwickeln wird, darüber kann nur spekuliert werden. Der Tatsache geschuldet, dass die Grundstücks- und Quadratmeterpreise explodieren und sich die Innenstädte immer mehr verdichten, wächst der Markt für komprimierte Wohnformen. Für die maximal effektive Ausnutzung von Bauland und Ausschüttung von Gewinn, bieten Immobilienfirmen und Bauträger möglichst kleine Wohneinheiten an. Doch je teurer das Wohnen im urbanen Raum wird, desto attraktiver werden alternative Downsizing-Modelle mit guter Lebensqualität für die Konsumenten – egal ob Miniwohnungen oder Tiny Houses.

Auch Simone Kamleitner vertritt die Meinung, dass Tiny Houses zukünftig auf einen nachhaltigen, aber hochwertigen Lebensstil abzielen werden. „Es geht nicht darum, in einer kleinen Baracke zu wohnen, sondern auf einem guten nachhaltigen und qualitativen Standard, jedoch kleiner und reduzierter. Ich glaube jedoch, dass die Zeit von Tiny Living erst kommt und dass es in eine autarke Richtung der Selbstversorgung – etwa mit Solarpaneelen, Bio-Toiletten oder Regenwasser-Auffanganlagen – abzielen wird.“