„Mein Traum ist, den Mephisto zu spielen“

Auch das nächste Stück steht schon in den Startlöchern. Ab Jänner 2023 bist du in Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ zu sehen. Welche Rolle übernimmst du in diesem Stück?

Ich spiele die Mutter zweier Kinder. Bei diesem Stück stehen aber natürlich die Kinder im Vordergrund. Regisseur ist Marco Dott, sehr viele Kinder und Jugendliche sind bereits dafür gecastet worden, die schließlich auch wirklich die Schüler spielen. Bei dem Stück handelt es sich um ein Musical.

Welche nächsten Projekte stehen danach an?

Nach dem „Fliegenden Klassenzimmer“ wirke ich in einem weiteren Kinderstück am Salzburger Landestheater mit, in „Der Lorax“ und danach werde ich in dem Schauspiel „Die Argonauten“ auf der Bühne stehen.

Welche Rolle würdest du gerne einmal spielen?

Es wäre mein Traum, den Mephisto in Goethes Faust zu spielen. Die Sprache ist eine krasse Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde und natürlich auch, den Teufel zu spielen, dem du eine so tolle Körperlichkeit geben kannst. Sich in diese Gedankenwelt eines Bösewichts zu versetzen, finde ich spannend. Vor allem in so einer genialen Rolle wie der des Mephisto.