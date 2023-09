„From Nose to Tail“ – ein Ausdruck, der seinen Ursprung in der Fleischverarbeitung hat, sich jedoch zu einem Synonym für die Kunst des Kochens entwickelt hat, bei dem jede Komponente eines Lebensmittels genutzt wird, um Abfall auf ein Minimum zu reduzieren.

„Wer von ‚Nose to Tail‘ kocht, will so wenig Lebensmittelabfälle wie möglich produzieren“, erklärt Johannes Absmann vom Schallmooser Kultwirt Fuxn. „Es umfasst aber schon unsere Einkaufsgewohnheiten, die Lagerung und erst im letzten Schritt die Verarbeitung“, ergänzt Küchenchef Andreas Herbst von der Riederalm in Leogang. Die beiden Food-Experten könnten nicht aus unterschiedlicheren Bereichen kommen. Andreas, der 3-Haubenkoch, der in seinem Restaurant ‚dahoam‘ für maximal 32 Personen den ‚Nose to Tail‘ Ansatz im Gourmetbereich perfektioniert hat und Johannes, der in seiner Volkswirtschaft gutbürgerliche Küche für 1000 Gäste am Tag regional und nachhaltig umsetzt. Beide sind Spezialisten, wenn es darum geht, so wenig Lebensmittelabfälle wie möglich im Betrieb anfallen zu lassen. „Das hat neben den betriebswirtschaftlichen Zwängen vor allem damit zu tun, dass wir die Produkte unserer lokalen Bauern einfach zu sehr schätzen, um sie in die Tonne zu werfen“, erklären beide unisono.