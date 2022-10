Sportliches Vergnügen

Es ist das klassische Bild, das man sich vom Fischen macht. Man sitzt am Ufer, am Steg oder am Boot und hält eine Angel ins Wasser, am Haken ein Wurm oder eine dicke Made, die an der Schnur im Gewässer treibt. Wer bei Wurmgetier sofort an die Grenzen seiner Komfortzone stößt und bei frischeren Temperaturen lieber in Bewegung bleibt, für den ist Spinnfischen eine ideale Angelmethode. Hier fischt man mit Kunststoffködern, die im Wasser wie echte Fische wirken. Dies tun diese allerdings nur, wenn der Köder durch ständiges Einholen der Leine in täuschend echter Bewegung gehalten wird. So besteht ein klassischer Spinnfischtag aus ständigem Auswerfen und Einholen des Köders, genügend Bewegung ist hier garantiert. Da Fischen trotzdem nie in Stress ausartet, entspannt man sich wunderbar. Dabei spaziert man am Ufer entlang und versucht sein Glück an den unterschiedlichsten Stellen, so lernt man Gewässer und umliegendes Ufer kennen und entdeckt so manch verstecktes Plätzchen.