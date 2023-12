Ein Fest für Reinhardt

Zwei Jahrzehnte lang war Schloss Leopoldskron, ein Schloss aus dem 18. Jahrhundert, Reinhardts Zuhause. In dieser Zeit renovierte er es liebevoll Stück für Stück und erfüllte das Schloss durch seine Theaterproduktionen und legendären Feste mit neuem Leben. Während dieser Jahre war Leopoldskron ein wichtiger Treffpunkt für Theaterproduzenten, Schriftsteller, Komponisten und Schauspieler aus ganz Europa und dem Ausland.

Ein Fest im Stil Max Reinhardts

In den Stücken, die Reinhardt im Schloss inszenierte, zog das Publikum von einem Raum in den nächsten, wobei die prachtvollen Zimmer des Schlosses zur Bühne wurden. Das diesjährige Fest für Reinhardt reproduzierte zu Max Reinhardts 150. Geburtstag dieses Theatererlebnis für die Gäste des illustren Abends, die durch die historischen Zimmer des Schlosses reisten und verschiedene Theaterstücke erlebten. Michael Maertens, der im Jahr 2023 den „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen darstellte, spielte gemeinsam mit Valery Tscheplanowa Passagen aus dem „Jedermann“. Am Abend begeisterte die renommierte Opernsopranistin Camilla Nylund in „Die Fledermaus“ und „Der Rosenkavalier“. Schließlich feierten die Gäste zusammen mit den Schauspielern, bis sich der letzte Vorhang dieses ereignisreichen Abends schloss.

Über die anhaltende Bedeutung von Max Reinhardt sagt Martin Weiss, Präsident und CEO von Salzburg Global Seminar: „Wir verdanken Max Reinhardt viel, ja sehr viel. Seine Einfälle und Konzepte als Regisseur prägen das moderne Theater bis heute: Drehbühnen, eine neue Lichtgebung, magische Showelemente, Musik- und Geräuscheinsätze – all das wurde von Max Reinhardt zum Einsatz gebracht und ist heute nicht mehr aus dem Theater wegzudenken. Nicht mehr wegzudenken sind auch die einzigartigen Salzburger Festspiele: unter Reinhardts Regie wurden sie 1920 mit dem ‚Jedermann‘ eröffnet. Max Reinhardt hat uns mit seinem Einfallsreichtum, seiner Fantasie und seiner Vision für eine bessere Welt reich beschenkt – danke Max Reinhardt, und herzlichen Glückwunsch zum 150. Geburtstag!”

Das Fest für Reinhardt wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung vom Land Salzburg, Prof. Dr. Max M. Schlereth, Peggy und Grant Cambridge, Dr. Ulrike Schwarz-Runer, Dr. Andre Kelleners, 21st Century Trust, Bankhaus Spängler und dem Raiffeisenverband Salzburg.