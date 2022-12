Die Welt ein Stück besser machen

Herzerwärmend

Soweit es die Zeit – und auch die geografische Nähe – zulassen, versucht Heidrun Beckenbauer, so oft es geht, persönlich bei den Menschen vor Ort zu sein, deren Situation und Lage kennenzulernen und zu verstehen. „Natürlich muss man aufpassen, die einzelnen Schicksale nicht zu nahe an sich heranzulassen, denn man sieht wirklich viel Not. Aber ich ziehe den Hut vor diesen Menschen, die trotz ihrer Schicksalsschläge nie den Mut und die Lebensfreude verloren haben“, erzählt Heidrun Beckenbauer und erinnert sich an einen Besuch, der ihr besonders unter die Haut gegangen ist: „Ich war bei einem Ehepaar, das einen zweijährigen kleinen Jungen adoptiert hatte. Zuvor war er bereits bei vier verschiedenen Familien untergebracht. Als der Bub fünf Jahre alt war, stellte sich heraus, dass er durch einen Gendefekt unweigerlich erblinden würde. Heute, mit elf Jahren ist er vollkommen erblindet. Da es seine größte Freude war, mit dem Fahrrad zu fahren, haben wir den Kauf eines Elektro-Tandems unterstützt, auf dem der Junge zumindest mittreten und das Fahrgefühl erleben darf. Es war so berührend, wie tapfer die gesamte Familie zusammenhält.“

Ist es das, was eine Heidrun Beckenbauer motiviert und inspiriert, sich unentwegt in die Arbeit zu stürzen? „Mein Mann hat diese Stiftung vor 40 Jahren gegründet und viel Zeit, Geld und Herzblut investiert. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die Stiftung in seinem Sinne weiterzuführen, da er sich selbst, gesundheitlich bedingt, nicht mehr so einsetzen kann. Und natürlich motiviert es mich, Menschen helfen zu können und von ihnen zu lernen, wie viel Energie man trotz einer Einschränkung an den Tag legen kann!“

Heimatbezug

In den vergangenen Jahrzehnten lag das Hauptaugenmerk der Franz Beckenbauer-Stiftung naturgemäß auf der deutschlandweiten Unterstützung in Not geratener Menschen und Familien. Was sich jedoch ändern soll: „Wir leben in Salzburg und möchten natürlich auch mehr und mehr in Österreich helfen“, so Beckenbauer, „bislang unterstützen wir hierzulande einige Institutionen wie das Kinderschutzzentrum Salzburg, die Österreichische Krebshilfe und die Kinderkrebshilfe. Künftig wollen wir aber auch österreichweit mehr Einzelfälle unterstützen.“