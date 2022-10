Der Herbst hält Einzug

ins Land…

… und im Gepäck hat er den inneren Schweinehund.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken – jetzt ist genau die Zeit, in der es doch zuhause am Sofa am allergemütlichsten ist, am besten eingewickelt in eine kuschelige Decke, ausgestattet mit einer Tasse Tee und einem guten Buch. Es ist mehr als menschlich und ganz normal, dass wir gerade nicht den Drang verspüren, das Haus zu verlassen, wenn es in Strömen regnet oder ein rauer Wind weht.

Dabei ist es gerade in dieser Zeit so wichtig, dass wir den Sport nicht zu kurz kommen lassen! Nach diesem sehr heißen Sommer ist die kühle, reine Luft ja geradezu eine Wohltat. Endlich kann man bei der Jogging- oder Walkingrunde wieder ordentlich durchatmen.

Man sieht, es gibt also genauso Gründe, die FÜR den sportlichen Herbst sprechen, ganz abseits der Ausreden von schlechtem Wetter und früher Dämmerung. Denn: Es ist nur eine Frage der richtigen Zeiteinteilung und der richtigen Kleidung, dann macht der „Outdoor-Sport“ auch oder gerade zu dieser Jahreszeit richtig Spaß und dem inneren Schweinehund gehen die Gegen-Argumente ganz schnell aus. Was noch für die Bewegung an der frischen Luft spricht: Nach dem Sport im Freien ist es anschließend am Sofa gleich noch viel gemütlicher!

Und: Wer sich im Herbst fit hält, profitiert im Winter. Entsprechende Ausdauer und Kraft bringen mehr Freude beim Skifahren und Co und senken das Verletzungsrisiko. Ein weiteres, sehr gutes Argument für den Herbst-Sport! Vor allem auch für all jene, die während der Sommer- und Festspielzeit auf unerklärliche Weise irgendwo in Salzburg ihren Trainingsplan verloren haben.

Foto: Event Corner by Reini Herbst