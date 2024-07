CityZen – clevere Bekleidung

CityZen® Bekleidung hat keinerlei Membran und wird vom ersten Faden bis zum fertigen Produkt von uns produziert. Wir können Firmenlogos oder Motive sticken oder drucken, ohne die besonderen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Wir produzieren Damen- und Herrenbekleidung, wie T-Shirts, Polos, Kleider, Hemden, Unterwäsche, Röcke und Unterzieh-Shirts. Alle ausgestattet mit der CityZen® Technologie. Für die perfekte Pflege unserer Kleidung haben wir ein umweltfreundliches, flüssiges Waschmittel entwickelt, das schon bald in Österreich erhältlich ist.

Durch eine spezielle Struktur an der Innenseite des Kleidungsstücks wird Flüssigkeit sehr gut aufgenommen und verdunstet sehr schnell. Schweißflecken sind von außen nicht mehr sichtbar.

Nach Jahren intensiver Forschung war es endlich so weit: Das erste funktionelle T-Shirt aus reiner Baumwolle war fertiggestellt und die patentierte CityZen® Technologie geboren.

Nachhaltige Produktion

Wir produzieren unsere Kleidung zu 100 % in Europa, in der Tschechischen und Slowakischen Republik und können so faire Löhne und kurze Transportwege garantieren.

CityZen® ist vegan und OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert (oeko-tex.com). Er garantiert schadstoffgeprüfte Textilien. Unsere Produkte sind zu 100 % recycelbar und werden natur- und ressourcenschonend hergestellt. Die modernen Produktionsanlagen sparen bis zu 80 % Wasser ein.

Wo kann man CityZen® Bekleidung kaufen?

Wir vertreiben CityZen® über unseren österreichischen Onlineshop

(cityzen.at) und sind noch auf der Suche nach Partnern im Textil- oder Sporteinzelhandel.