Mit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 änderte sich bei den Projekten der Austrian Doctors schlagartig alles. Schulen mussten geschlossen werden und ein Großteil der Eltern der betreuten Schulkinder hatten kaum mehr etwas zu essen, da sie vorwiegend als Tagelöhner beschäftigt sind und durch die Lockdowns und wirtschaftlichen Einschränkungen von einem Tag auf den anderen kein Einkommen mehr hatten. Daher begann der Verein, großzügig unterstützt vom Land Salzburg, Nothilfepakete in Form von Essen und Hygieneartikeln zu vergeben und den Menschen so ein Überleben in dieser schwierigen Zeit zu sichern.

Die Ausgangssperren in den Projektländern waren teilweise so strikt, dass zwischendurch sogar die Kliniken schließen mussten. Weder Personal noch die PatientInnen durften ihr Haus verlassen. Severin Schwaiger, Geschäftsführer der Austrian Doctors, erinnert sich: „Eine Situation, in der es einem nicht einmal erlaubt ist, mit Schmerzen ins Krankenhaus zu gehen ist für uns unvorstellbar. Aber so ging es den Leuten. Nicht mal die Ärzte durften arbeiten und mussten zuhause bleiben. Schon brutal, wenn man helfen will und dann nicht darf. Die Zeit hat uns zugesetzt.“ Lang hielt dieser untragbare Zustand aber glücklicherweise nicht an und die Gesundheitseinrichtungen durften, abhängig vom Gastland, relativ bald wieder aufsperren.