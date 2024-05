Zeitlos schön

Mit dem Erwachen der Natur wird auch die Lust an der Tracht erneut entfacht. Sind Dirndl und Co in Salzburg ohnehin das ganze Jahr über gern gesehen und getragen, so hat die Tracht jetzt ganz eindeutig Hochsaison.

Farbenfroh in den Frühling

Die Dirndlkleider dürfen im Frühjahr und Sommer ganz besonders erstrahlen: und zwar in allen Farben! „Schöne, frische Farben machen Laune“, bestätigt Gundi Schirlbauer, Geschäftsführerin des Salzburger Heimatwerks. „Neben Pastellfarben sind es im Sommer auch die kräftigen, eher knalligen Farben, die bezaubern, wie Pink, Orange, ein schönes Blau oder Grün.“ Es gehe immer um das harmonische Zusammenspiel der Farben, beispielsweise wirke Salbeigrün in Kombination mit einem zarten Rosa besonders edel und frühlingshaft.

Des Weiteren ist diesen Sommer auch keine Zurückhaltung notwendig, wenn es um aufregende Farbkombinationen geht, wie kräftiges Orange zu leuchtendem Blau. Colour Blocking hat seinen Weg auch in die Welt der Tracht gefunden und sorgt für beste Modestimmung. Mut zur Farbe lautet das Motto! Auch die Muster dürfen ruhig auffallend und gerne ein wenig extravagant wirken: „Gemusterte Oberteile sind sehr im Trend“, bestätigt Gundi Schirlbauer, „vor allem, wenn die Farben sich Ton in Ton im Rock fortsetzen.“

Wer es dennoch dezenter bevorzugt, ist gut damit beraten, Oberteil und Rock im selben Farbton zu halten: „Es muss nicht dasselbe Material sein, aber wenn Leib und Rock Ton in Ton einhergehen, wird ein Dirndlkleid mit unterschiedlichen Schürzen unglaublich wandelbar und anpassungsfähig und ist immer schön anzuschauen.“

Klassisch modern

Mit seiner großen Tradition ist der Blaudruck aus dem Salzburger Trachtenuniversum auch heute nicht wegzudenken. Dass die traditionsreiche Färbemethode alles andere als bieder und langweilig wirkt, dafür sorgen immer neue Kombinationsmöglichkeiten. „Trägt man zum klassischen Blaudruck-Dirndl beispielsweise eine Schürze im knalligen Pink, entsteht ein komplett neues und frisches Bild“, schwärmt Gundi Schirlbauer.

Renaissance des Puffärmels

War noch bis vor Kurzem die Spitze das vorherrschende Material, kehrt man nun im Bereich der Dirndlblusen zurück zu den klassischen Modellen aus Baumwolle, wobei es aber durchaus auch weiterhin ein wenig verspielt sein darf. DAS Comeback der Saison feiert der nun jahrelang eher verpönte Puffärmel.

Außerdem muss es nicht immer klassisch Weiß oder Schwarz sein, so Gundi Schirlbauer: „Wenn es zum Dirndl bzw. zum Anlass passt, werden sehr gerne auch bunte Blusen zum Dirndl kombiniert“, und weist auf durchaus sportlich-legere Modelle mit etwas weiteren Ärmeln hin: „Mit aufgekrempelten Ärmeln sorgen diese Blusen für einen sehr lässigen Look!“