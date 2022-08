Zum bereits vierzehnten Mal kommt das Flavourama Streetdance Festival zurück in die Mozartstadt und wird von 27. August bis 4. September den Hip-Hop und House Dance in den Fokus rücken. Während der neun Festivaltage bieten die Veranstalter ein stylisches Programm aus Clubbings, Tanz-Performances und Workshops rund um die Tanztrends Hip-Hop und House Dance. In der diesjährigen Edition steht erstmals der Bühnen- und Theaterkontext im Mittelpunkt. Farah Deen, die das Flavourama Festival mitbegründete und selbst erfolgreiche Tänzerin, Choreographin und Tanzlehrerin ist, verrät im Interview einiges zu den Hintergründen des Festivals sowie den Veranstaltungsorten.





Wie entstand der Name ‚Flavourama‘ – auf den ersten Blick hat er ja nichts mit Streetdance zu tun?

Der Name entstand durch die Synergie der beiden Worte „Flavour“ und „Futurama“. In der Hip-Hop und House Kultur steht Individualität und Style an oberster Stelle – you gotta have „flavour“! Für uns war es außerdem klar, dass wir in Salzburg langfristig etwas verändern wollen, und mit Blick auf dieses Zukunftsprojekt kam uns die Science Fiction Zeichentrickserie „Futurama“ in den Sinn.

Wie verbindet sich das Festival mit der Salzburger Club-Kultur?

In den letzten 14 Jahren wurden die Flavourama (After-)Partys zu einer der beliebtesten Programmpunkte des Festivals, wo sich in den Salzburger Clubs Profitänzer und Salzburger treffen! Das lokale sowie internationale DJ Line-Up sorgt seit Jahren für schwingende Tanzbeine! Unsere diesjährigen Partys finden im Selina Bad Gastein, im Jetleg Salzburg, der Academy Bar sowie im SZENE Lokal statt. Diese Locations sind ein Spiegel unseres diesjährigen Schwerpunktes Bühne und Theater.

Stichwort Festspiele: Sucht Streetdance die Verbindung zu klassischer Hochkultur und Theater oder geht er seinen eigenen Weg?

Mit „Flavourama Performatory“ haben wir dieses Jahr erstmals ein neues Format geschaffen, wo TänzerInnen und MusikerInnen im Theaterkontext zusammenkommen, um gemeinsam zu improvisieren. Hip-Hop und House Dance sind neben zeitgenössischem Tanz und anderen Stilen im Tanztheater nicht mehr wegzudenken und deswegen möchten wir unserer Community die Möglichkeit geben, ihre Bewegungskunst und ihre Geschichten auch in diesem Rahmen zu präsentieren. Wir denken, dass es wichtig ist, dass nicht nur große zeitgenössische oder klassische Kulturinstitutionen Bühnen für Hip-Hop Tanz bieten, wo wir meist als „Exoten“ hervorgehoben werden. Wir müssen auch eigene Plattformen für Hip-Hop und House Dance im Theater schaffen.





Eine Intensivausbildung wird wie immer auch in Bad Gastein stattfinden. Was passiert dort genau und wie verbindet ihr Dance-Culture, Bergromantik und Belle Epoque?

Beim Flavourama Intensive Retreat werden wir im Kurort Bad Gastein in einer kleinen Gruppe von 20 Personen „zur Ruhe“ kommen und unsere Zeit und Energie voll und ganz unserem Kreativitätsprozess widmen! Die beiden Mentorinnen, Alesya Dobish und Linda Hayford, kommen beide aus Großstädten und bringen extrem viel Erfahrung mit, welche sie in intensiven Trainingssessions an die StudentInnen weitergeben werden. Das Besondere am Retreat ist die Abkapselung aus der Stadt, die heilende Umgebung des Kurortes, die Wasserfallstimmung, der Ausblick über die Berge und nostalgische Bauten, die inspirieren! Es gibt in Bad Gastein die perfekte Möglichkeit, sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren und das Motto lautet: „Slow Down, geballte Energie und persönliches Coaching!“





Farah, vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Flavourama Festival. Was möchtest du den Lesern noch unbedingt mitgeben?

Flavourama wird immer größer, dieses Jahr geht es bereits neun Tage lang. Wir haben was für alle Altersgruppen dabei – schau dir das bunte Programm an! Hab keine Scheu als Laie zu kommen, das Festival von allen Seiten mitzuerleben und zu genießen! Wir stehen für Miteinander. Lasst uns die Liebe zur Musik und die Freude am Tanzen gemeinsam feiern!