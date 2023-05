Wintergärten – Wohnen wie im Freien

Glas und Schatten

Die Glasflächen bestehen im Wintergarten immer aus dreifachem Thermoglas. Am Dach muss das dann auch bruchsicher und begehbar sein. Gerade im Dachbereich bieten sich auch verdunkelte Scheiben oder Photovoltaikflächen an, die einen Teil des Sonnenlichtes durchlassen und den anderen in Strom umwandeln. Aber auch Teile blickdicht zu gestalten ist möglich und Kuppeln und Dachfenster sorgen für genügend Licht. Ist all das beschlossene Sache, kommt der Statiker ins Spiel. Er berechnet für das neue Gebäude Schnee- und Windlasten, davon hängt ab wie massiv die Konstruktion am Ende wird. Weiter geht es mit der richtigen Beschattung. „Die modernste Lösung ist ein Sonnenschutz in Kombination mit einer Wetterstation, die den gesamten Sonnenschutz automatisch steuert“, empfiehlt Olaf Schwaiger und ergänzt: „Bei einem Wintergarten ist die Beschattung immer außen anzubringen, damit sich das Glas so wenig wie möglich aufheizen kann.“ Raffstores oder Jalousien sind ideal für den Wintergarten, mit ihnen lässt sich der Lichteinfall perfekt regeln.

Besuch beim Bürgermeister

Sind die Planungen abgeschlossen, darf der Gang auf die Gemeinde auf gar keinen Fall vergessen werden. Ein Winter- oder Sommergarten ist ein sichtbarer Anbau und muss immer angezeigt, wenn nicht genehmigt werden. Vom Projektumfang und der jeweiligen Gemeinde hängt es ab, ob eine Bauverhandlung vonnöten ist und ein detaillierter Einreichplan erstellt werden muss. „Wer das verabsäumt, der errichtet einen Schwarzbau und muss im schlimmsten Fall damit rechnen, wieder abreißen zu müssen“, warnt Olaf Schwaiger. Ist alles genehmigt, kann es an die Ausführung gehen und am Ende hat man das Gefühl, mitten in der Natur zu relaxen, während man gleichzeitig den Komfort seines Zuhauses genießt.